Глядачам нудно. На Оскарі не покажуть вручення восьми статуеток

Так, за кадром залишиться вручення премії за "кращий монтаж", "грим і зачіски" та "кращий звук".

Цього року на премії "Оскар" нагороди у восьми номінаціях роздадуть за годину до початку прямої трансляції. Але все одно всі номінанти та переможці отримають "своє свято", просто глядачі цього не побачать. Організатори сподіваються, що це допоможе збільшити перегляди. Про це пише The Wrap.

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Але якщо когось зацікавить повна версія вручення премії, її можна буде переглянути пізніше.

До категорії урізаних потрапили такі номінації: документальний короткометражний фільм, монтаж, грим і зачіски, оригінальний саундтрек, виробничий дизайн, анімаційний короткометражний фільм, короткометражний фільм.

Вручення нагород за рештою номінацій глядачам буде показано, як завжди. Організатори сподіваються, що тоді шоу вийде більш "напруженим, драматичним і наелектризованим".

Рішення було ухвалено після того, як минулого року трансляція премії побила свій антирекорд із глядацьких переглядів. Утім, можливо, це пов'язано з тим, що в 2021 році церемонія проходила в урізаному форматі та на вокзалі. Не було ні живих музичних номерів, ні ведучих, а багато запрошених селебріті проігнорували вимоги до дрес-коду. А оскільки не було й традиційного дефіле зірок перед камерами, то не дивно, що глядачі були розчаровані.

Нагадаємо, 94-а церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться у ніч із 27 березня на 28 березня.

Новий план трохи нагадує систему, яку Британська академія кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA) роками використовувала для нагородження EE British Academy Film Awards, британської версії премії "Оскар". Трансляція цього шоу на BBC починається за годину після його фактичного початку.

Цікаво, але якщо в номінації "кращий грим і зачіски" переможе фільм "Дім Гуччі", який одержав у цій категорії свою єдину номінацію, то в режимі реального часу цього глядачі не побачать.

Нагадаємо, у 2022-му найбільше номінацій отримали фільми "Влада пса" та "Дюна". А в голосуванні глядачів, що проводиться в Twitter, лідирує фільм-мюзикл "Попелюшка".