Молодая мама пока никак не комментирует информацию прессы. Молчат и представители пары.

31-летняя оскароносная американская актриса Дженнифер Лоуренс родила первенца своему мужу Куку Марони, сообщает TMZ.

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По информации таблоида, ребенок появился на свет через пять месяцев после того, как знаменитость сообщила о беременности. Роды прошли в округе Лос-Анджелес, но ни пол, ни точная дата рождения не разглашаются. Представители пары пока никак не комментируют информацию.

О беременности Дженнифер заговорили в сентябре прошлого года, когда ее заметили в Нью-Йорке с округлившимся животом. Вскоре после этого представитель Лоуренс подтвердил, что она ждет первого ребенка.

Источники, близкие к актрисе, говорят что она давно хотела создать семью, а Макрони – тот человек, которого она считает достойным партнером для жизни.

"Она любит супружескую жизнь, и у них есть прочная основа для ребенка. Она очень счастлива и с нетерпением ждет возможности стать мамой", – говорил источник.

Пара познакомилась, благодаря общей подруге Лоре Симпсон, весной 2018 года, а к февралю 2019 года красавица-блондинка была замечена с обручальным кольцом. Дженнифер и Кук, 37-летний директор художественной галереи, поженились 19 октября 2019 года в Belcourt of Newport в Род-Айленде. На их свадьбе было 150 гостей, в том числе Крис Дженнер и ее бойфренд Кори Гэмбл, Эми Шумер, Эмма Стоун, Эшли Олсен, Адель, Кэмерон Диаз и другие.

Напомним, в декабре прошлого года Дженнифер появилась на красной дорожке вместе с Леонардо Ди Каприо в Нью-Йорке по случаю премьеры фильма Адама Маккея "Не смотри вверх", в которой сыграли оба актера. Уже тогда у нее был заметен большой живот.

А недавно Лоуренс продемонстрировала стильный образ для беременных.