Молода мама поки що ніяк не коментує інформацію преси. Мовчать й представники пари.

31-річна оскароносна американська актриса Дженніфер Лоуренс народила первістка своєму чоловікові Куку Мероні, повідомляє TMZ.

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За інформацією таблоїду, дитина народилася через п'ять місяців після того, як знаменитість повідомила про вагітність. Пологи пройшли в окрузі Лос-Анджелес, але ні стать, ні точну дату народження не розголошують. Представники пари поки що ніяк не коментують інформацію.

Про вагітність Дженніфер заговорили у вересні минулого року, коли її помітили в Нью-Йорку з животом, що округлився. Незабаром після цього представник Лоуренс підтвердив, що вона чекає на першу дитину.

Джерела, близькі до актриси, кажуть, що вона давно хотіла створити сім'ю, а Мероні — та людина, яку вона вважає гідним партнером для життя.

"Вона любить подружнє життя, і у них є міцна основа для дитини. Вона дуже щаслива і з нетерпінням чекає на можливість стати мамою", — говорило джерело.

Пара познайомилася, завдяки спільній подрузі Лорі Сімпсон, навесні 2018 року, а до лютого 2019 року красуня-блондинку помітили з обручкою. Дженніфер і Кук, 37-річний директор художньої галереї, одружилися 19 жовтня 2019 року в Belcourt of Newport у Род-Айленді. На їхньому весіллі було 150 гостей, зокрема Кріс Дженнер та її бойфренд Корі Гембл, Емі Шумер, Емма Стоун, Ешлі Олсен, Адель, Кемерон Діаз та інші.

Нагадаємо, в грудні минулого року Дженніфер з'явилася на червоній доріжці разом з Леонардо Ді Капрі в Нью-Йорку з нагоди прем'єри фільму Адама Маккея "Не дивись вгору", в якій зіграли обидва актори. Вже тоді в неї помітили великий живіт.

А недавно Лоуренс продемонструвала стильний образ для вагітних.