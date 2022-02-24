Дженніфер Лоуренс народила первістка
Молода мама поки що ніяк не коментує інформацію преси. Мовчать й представники пари.
31-річна оскароносна американська актриса Дженніфер Лоуренс народила первістка своєму чоловікові Куку Мероні, повідомляє TMZ.
За інформацією таблоїду, дитина народилася через п'ять місяців після того, як знаменитість повідомила про вагітність. Пологи пройшли в окрузі Лос-Анджелес, але ні стать, ні точну дату народження не розголошують. Представники пари поки що ніяк не коментують інформацію.
Про вагітність Дженніфер заговорили у вересні минулого року, коли її помітили в Нью-Йорку з животом, що округлився. Незабаром після цього представник Лоуренс підтвердив, що вона чекає на першу дитину.
Джерела, близькі до актриси, кажуть, що вона давно хотіла створити сім'ю, а Мероні — та людина, яку вона вважає гідним партнером для життя.
"Вона любить подружнє життя, і у них є міцна основа для дитини. Вона дуже щаслива і з нетерпінням чекає на можливість стати мамою", — говорило джерело.
Пара познайомилася, завдяки спільній подрузі Лорі Сімпсон, навесні 2018 року, а до лютого 2019 року красуня-блондинку помітили з обручкою. Дженніфер і Кук, 37-річний директор художньої галереї, одружилися 19 жовтня 2019 року в Belcourt of Newport у Род-Айленді. На їхньому весіллі було 150 гостей, зокрема Кріс Дженнер та її бойфренд Корі Гембл, Емі Шумер, Емма Стоун, Ешлі Олсен, Адель, Кемерон Діаз та інші.
Нагадаємо, в грудні минулого року Дженніфер з'явилася на червоній доріжці разом з Леонардо Ді Капрі в Нью-Йорку з нагоди прем'єри фільму Адама Маккея "Не дивись вгору", в якій зіграли обидва актори. Вже тоді в неї помітили великий живіт.
А недавно Лоуренс продемонструвала стильний образ для вагітних.