В США еще одна королева красоты скончалась после падения из окна квартиры

Родственники погибшей не верят, что она добровольно лишила себя жизни.

27-летняя "Miss Alabama for America Strong" Зои Созо Бетел умерла после того, как восемь дней назад выпала с третьего этажа своей квартиры в прибрежном районе Эджуотер в Майами сразу после полуночи, сообщает Daily Mail.

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Зои, у которой осталась пятилетняя дочь, была родом из города Локсли (штат Алабама). 11 февраля сразу после полуночи полицейских вызвали в семиэтажное здание La Piazza Navona, аренда квартир в котором стоит около $2400. Правоохранителям сообщили о "возможной попытке самоубийства".

"Предварительное следствие установило, что потерпевшая выпала из окна третьего этажа. Жертва была идентифицирована как 27-летняя Зои Созо Бетел. Пожарная служба Майами доставила ее в Мемориальную больницу Джексона в критическом состоянии. В пятницу, 18 февраля 2022 года, в 5:24 Зои Созо Бетел скончалась от полученных травм. Медицинский эксперт Майами-Дейд определил причину смерти как "травма тупым предметом", а способ смерти – "случайный". Это был трагический случай, и никаких подозрений в умышленном убийстве нет".

В свою очередь родственники девушки отрицают, что она совершила самоубийство, поскольку была "набожной верующей в Иисуса" и никогда бы не покончила с собой.

"Она росла и становилась все более успешной с каждым годом своей жизни, и все у нее только начиналось. И если бы у нее был выбор, она все еще была бы здесь с нами сегодня. Как это обычно бывает в случае любой смерти, не связанной с естественными причинами, правоохранительные органы проведут расследование причины гибели", – заявили они.

Близкие утверждают, что первоначальный полицейский отчет является просто предварительным и не окончательным, и в нем также отсутствуют конкретные факты из показаний очевидцев, которые могли бы изменить статус "типа инцидента", указанный в предварительном полицейском отчете:

"Семья оставляет за собой право раскрывать информацию, если это необходимо в связи с расследованием, и предоставит определенную необходимую информацию по завершении расследования".

Зои представляла Алабаму на конкурсе "Miss for America Strong", который проводится в честь одиноких женщин. Она была политическим обозревателем RBSN, консервативной медиа-компании, известной тем, что освещала митинги бывшего президента Дональда Трампа.

Кроме того, девушка сотрудничала с группой противников абортов "Студенты за жизнь" .

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