У США ще одна королева краси померла після падіння з вікна квартири

Родичі загиблої не вірять, що вона добровільно позбавила себе життя.

27-річна Miss Alabama for America Strong Зої Созо Бетел померла після того, як вісім днів тому випала з третього поверху своєї квартири в прибережному районі Еджвотер у Маямі відразу після опівночі, повідомляє Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Зої, у якої залишилася п'ятирічна дочка, була родом із міста Локслі (штат Алабама). 11 лютого відразу після опівночі поліцейських викликали до семиповерхової будівлі La Piazza Navona, оренда квартир у якій коштує близько $2400. Правоохоронцям повідомили про "можливу спробу самогубства".

"Попереднє слідство встановило, що потерпіла випала з вікна третього поверху. Жертва була ідентифікована як 27-річна Зої Созо Бетел. Пожежна служба Маямі доставила її до Меморіальної лікарні Джексона в критичному стані. Созо Бетел померла від отриманих травм: медичний експерт Маямі-Дейд визначив причину смерті як "травма тупим предметом", а спосіб смерті — "випадковий". Це був трагічний випадок, і жодних підозр у навмисному вбивстві немає".

У свою чергу родичі дівчини заперечують, що вона скоїла самогубство, оскільки була "побожною вірянкою в Ісуса" і ніколи б не наклала на себе руки.

"Вона росла та ставала все успішнішою з кожним роком свого життя, і все в неї тільки починалося. І якби у неї був вибір, вона все ще була б тут з нами сьогодні. Як це зазвичай буває у разі будь-якої смерті, не пов'язаної із природними причинами, правоохоронні органи проведуть розслідування причин загибелі", – заявили вони.

Близькі стверджують, що початковий поліцейський звіт є просто попереднім і не остаточним, і в ньому також відсутні конкретні факти зі свідчень очевидців, які могли б змінити статус "типу інциденту", зазначений у попередньому поліцейському звіті:

"Сім'я залишає за собою право розкривати інформацію, якщо це необхідно у зв'язку з розслідуванням, та надасть певну необхідну інформацію після завершення розслідування".

Зої представляла Алабаму на конкурсі Miss for America Strong, який проводиться на честь самотніх жінок. Вона була політичним оглядачем RBSN, консервативної медіакомпанії, відомої тим, що висвітлювала мітинги колишнього президента Дональда Трампа.

Крім того, дівчина співпрацювала із групою супротивників абортів "Студенти за життя".

Раніше ми розповідали про те, що Міс США-2019 Чеслі Кріст наклала на себе руки, викинувшись з вікна хмарочоса. Вона випала з вікна дев'ятого поверху 60-поверхової будівлі за адресою 350 W. 42nd Street у Нью-Йорку 30 січня.