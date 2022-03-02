Кейт Миддлтон продемонстрировала два стильных образа для весны (фото, видео)

Жена принца Уильяма снова продемонстрировала безупречный стиль, доказав, что ей одинаково идут как деловые ансамбли, так и более непринужденные.

Герцог и герцогиня Кембриджские побывали с однодневным визитом в Уэльсе, стране на юго-западе Великобритании, которая является административной частью Соединенного Королевства, поехав туда аккурат на праздник Святого Давида, являющегося покровителем Уэльса. Фотоотчет поездки появился на странице высокопоставленных членов королевской семьи.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Абергавенни и Блэнавон, где встретились с местными жителями, бизнесменами, общественными деятелями. Среди основных тем разговоров – роль валлийского сельского хозяйства в сельских общинах, работа организаций, предлагающих поддержку молодежи и сохраняющих историю Уэльса и тому подобное.

Их первая остановка была на козьей ферме Пант, где им провели экскурсию и поделились проблемами, с которыми сталкиваются фермеры. Затем пара появилась в Blaenavon Hwb, общественном центре, который предлагает ресурсы более чем 600 молодым людям в этом районе.

Кембриджи также узнали о программе "Молодые послы всемирного наследия". Некоторые части Блаэнавона были официально признаны объектом Всемирного наследия, поэтому работа, проводимая в Hwb и в рамках этой программы, имеет ключевое значение для информирования будущих поколений об истории и культуре региона.

В конце поездки супруги посадили дерево в Блэнавоне в честь Платинового юбилея королевы в рамках ее инициативы Green Canopy.

Во время поездки Кэтрин дважды меняла одежду. Сначала она была в темно-зеленой спортивной куртке с ярко-красным шарфом и темных брюках. В таком виде герцогиня появилась на ферме.

Фото: Getty Images

Для более официальных мероприятий Кейт Миддлтон надела зеленую водолазку, стильное зеленое пальто, черные джинсы скинни и ботильоны на высоком каблуке.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям следят за тем, что происходит в Украине. Недавно они выразили слова поддержки президенту Владимиру Зеленскому и всему украинскому народу.