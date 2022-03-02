Кейт Міддлтон продемонструвала два стильні образи для весни (фото, відео)

Дружина принца Вільяма знову продемонструвала бездоганний стиль, довівши, що їй однаково йдуть як ділові ансамблі, так і невимушені.

Герцог і герцогиня Кембриджські побували з одноденним візитом в Уельсі, країні на південному заході Великобританії, яка є адміністративною частиною Сполученого Королівства, поїхавши якраз на свято Святого Давида, що є покровителем Уельсу. Фотозвіт подорожі з'явився на сторінці високопоставлених членів королівської родини.

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали Абергавенні та Бленаевон, де зустрілися з місцевими жителями, бізнесменами, громадськими діячами. Серед основних тем розмов — роль валлійського сільського господарства в сільських громадах, робота організацій, які пропонують підтримку молоді та зберігають історію Уельсу тощо.

Їхня перша зупинка була на козячій фермі Пант, де їм провели екскурсію та поділилися проблемами, з якими стикаються фермери. Потім пара з'явилася в Blaenavon Hwb, громадському центрі, який пропонує ресурси більш ніж 600 молодим людям у цьому районі.

Кембриджі також дізналися про програму "Молоді посли всесвітньої спадщини". Деякі частини Блеаневона офіційно визнали об'єктом Світової спадщини, тому робота, що проводиться у Hwb та в рамках цієї програми, має ключове значення для інформування майбутніх поколінь про історію та культуру регіону.

Наприкінці поїздки подружжя посадило дерево в Блеаневоні на честь платинового ювілею королеви в рамках її ініціативи Green Canopy.

Під час поїздки Кетрін двічі міняла одяг. Спочатку вона була в темно-зеленій спортивній куртці з яскраво-червоним шарфом та темними штанами. Так герцогиня з'явилася на фермі.

Фото: Getty Images

Для офіційніших заходів Кейт Міддлтон одягла зелену водолазку, стильне зелене пальто, чорні джинси скінні та ботильйони на високих каблуках.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям стежать за тим, що відбувається в Україні. Нещодавно вони висловили слова підтримки президенту Володимиру Зеленському та всьому українському народу.