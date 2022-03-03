Мать Илона Маска показала, как бомбили Киевскую телевышку

Мэй Маск поблагодарила сына за то, что помог украинцам, предоставив им доступ к спутниковому интернету Starlink.

73-летняя мать американского миллиардера, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска Мэй Маск не осталась в стороне событий в Украине, которая сражается против российской армии, вторгшейся на ее территорию. В частности она была шокирована взрывом на Киевской телевышке, куда оккупанты направили две крылатые ракеты, о чем сообщила в Facebook.

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"В 2017 году у меня было это ТВ интервью в Киеве. Сейчас бомбят телестанции. Трагично… 😢😢 Спасибо Илону и @spacex за сервис спутникового интернета, как раз вовремя", – подписала она публикацию, добавив туда фото своего интервью, скриншот новости о том, что в Украине заработал Starlink, снимок пылающей аппаратной телевышки и сообщение о том, что Россия вторглась в Украину.

Мэй Маск посетила Киев в 2017 году, когда приезжала в украинскую столицу на бизнес-конференцию, где выступила в качестве спикера. В последний же раз в нашей стране она была в ноябре прошлого года. Миссис Маск презентовала свою книгу, провела несколько встреч и дала интервью. Во время визита она выгуляла вещи украинских дизайнеров.

Напомним, Илон Маск передал нашей стране станции спутникового интернета Starlink, поддержав таким образом Украину в борьбе против России.

Первая партия оборудования прибыла в Украину, и станции стали активными на территории нашей страны 27 февраля этого года.

Что касается Киевской телевышки, которую разбомбили оккупанты, то в результате двух взрывов были ранены пять человек и столько же погибли. Среди них – оператор канала Киев.Live Евгений Сакун.