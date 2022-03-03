Мати Ілона Маска показала, як бомбили Київську телевежу

Мей Маск подякувала синові за те, що допоміг українцям, надавши їм доступ до супутникового інтернету Starlink.

73-річна мати американського мільярдера, засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска Мей Маск не залишилася осторонь подій в Україні, яка бореться проти російської армії, що вторглася на її територію. Зокрема, вона була шокована вибухом на Київській телевежі, куди окупанти направили дві крилаті ракети, про що повідомила у Facebook.

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"У 2017 році у мене було це ТБ інтерв'ю в Києві. Зараз бомблять телестанції. Трагічно… 😢😢 Спасибі Ілону та @spacex за сервіс супутникового інтернету, якраз вчасно", – підписала вона публікацію, додавши туди фото свого інтерв'ю, скріншот новини про те, що в Україні запрацював Starlink, знімок палаючої апаратної телевежі та повідомлення про те, що Росія вторглася в Україну.

Мей Маск відвідала Київ у 2017 році, коли приїжджала в українську столицю на бізнес-конференцію, де виступила як спікерка. Востаннє ж у нашій країні вона була у листопаді минулого року. Місіс Маск презентувала свою книгу, провела кілька зустрічей та дала інтерв'ю. Під час візиту вона вигуляла речі українських дизайнерів.

Нагадаємо, Ілон Маск передав нашій країні станції супутникового інтернету Starlink, підтримавши таким чином Україну в боротьбі проти Росії.

Перша партія обладнання прибула в Україну і станції стали активними на території нашої країни 27 лютого цього року.

Що стосується Київської телевежі, яку розбомбили окупанти, то в результаті двох вибухів було поранено п'ятьох людей і стільки ж загинуло. Серед них – оператор каналу Київ. Live Євген Сакун.