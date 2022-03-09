Принц Гарри и Меган Маркл станут членами королевской семьи "на полставки"

Герцоги Сассекские, вероятно, смогут проводить время вдалеке от королевских обязанностей до полугода. Это произойдет когда принц Чарльз станет королем Великобритании

В новом выпуске подкаста о членах британской королевской семьи To Di For Daily эксперт по "роялам" Том Куинн озвучил версию о том, что герцоги Сассекские смогут вскоре стать кем-то вроде членов королевской семьи "на полставки".

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"Меган и Гарри верят, что когда Чарльз станет королем, они вполне могут вернуться и стать членами королевской семьи "на неполный рабочий день", которыми они и хотели изначально быть, — заявил Куинн, делая отсылку на источники в Букингемском дворце. — Чтобы они шесть месяцев в году были членами королевской семьи и шесть месяцев находились в Штатах или где бы то ни было еще".

Ранее Фокус сообщал о том, что принц Гарри подал в суд на МВД Великобритании. Кроме того, стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл не собираются знакомить своих детей с другими членами королевской семьи.