Принц Гаррі та Меган Маркл стануть членами королівської родини "на пів ставки"
Герцоги Сассекські, ймовірно, зможуть проводити час далеко від королівських обов'язків до пів року. Це станеться, коли принц Чарльз стане королем Великобританії.
У новому випуску подкасту про членів британської королівської родини To Di For Daily експерт з "роялів" Том Квінн озвучив версію про те, що герцоги Сассекські зможуть незабаром стати кимось на кшталт членів королівської родини "на пів ставки".
"Меган і Гаррі вірять, що коли Чарльз стане королем, вони цілком можуть повернутися і стати членами королівської родини "на неповний робочий день", якими вони й хотіли спочатку бути, — заявив Квінн, роблячи посилання на джерела в Букінгемському палаці. — Щоб вони шість місяців на рік були членами королівської сім'ї і шість місяців перебували в Штатах чи будь-де ще".
Раніше Фокус повідомляв, що принц Гаррі подав до суду на МВС Великобританії. Крім того, стало відомо, що принц Гаррі та Меган Маркл не збираються знайомити своїх дітей з іншими членами королівської родини.