Российская теннисистка Мария Шарапова поддерживает украинцев

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая родилась в Тюменской области (РФ), но много лет живет за границей, призвала своих подписчиков поддержать украинцев, пострадавших от военной агрессии России

"С каждым днем мое сердце все больше и больше разбивается, все тяжелее видеть фотографии и читать истории семей, детей, затронутых нарастающим кризисом на Украине. Я жертвую средства благотворительному фонду Save the Children — организации, которая безустанно работает над тем, чтобы обеспечить нуждающихся едой, водой и медикаментами. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне. Я молюсь за мир и посылаю свою любовь и поддержку всем, кого это коснулось,

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— написала Шарапова в Instagram.

Благотворительная организация Save the Children, которую упомянула теннисистка, более 100 лет занимается защитой детей по всему миру.

Как писал ранее Фокус, против полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, высказались многие мировые знаменитости, в том числе из России, среди которых Земфира, Андрей Макаревич, телеведущий Иван Ургант, музыкант Борис Гребенщиков, актер Данила Козловский. Помогать украинским беженцам призывали Мила Кунис и Эштон Катчер — пара пожертвовала $3 млн, а Леонардо Ди Каприо отправил на нужды ВСУ рекордные $10 млн.