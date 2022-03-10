Російська тенісистка Марія Шарапова підтримує українців

Російська тенісистка Марія Шарапова, яка народилася в Тюменській області (РФ), але багато років живе за кордоном, закликала своїх підписників підтримати українців, які постраждали від військової агресії Росії

"Із кожним днем моє серце все більше й більше розбивається, все важче бачити фотографії та читати історії сімей, дітей, яких торкнулася наростаюча криза в Україні. Я жертвую кошти благодійному фонду Save the Children — організації, яка невпинно працює над тим, щоб забезпечити тих, хто потребує їжі, водою та медикаментами. Будь ласка, приєднуйтесь до мене. Я молюся за мир і посилаю свою любов і підтримку всім, кого це торкнулося", — написала Шарапова в Instagram.

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Благодійна організація Save the Children, яку згадала тенісистка, понад 100 років займається захистом дітей у всьому світі.

Як писав раніше Фокус, проти повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія, висловилися багато світових знаменитостей, у тому числі з Росії, серед яких Земфіра, Андрій Макаревич, телеведучий Іван Ургант, музикант Борис Гребенщиков, актор Данило Козловський. Допомагати українським біженцям закликали Міла Куніс і Ештон Катчер — пара пожертвувала $3 млн, а Леонардо Ді Капріо відправив на потреби ЗСУ рекордні $10 млн.