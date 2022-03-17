Нагиев объяснил, почему не собирается уезжать из России

Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев опроверг слухи о том, что он уехал из России в связи с ухудшающейся обстановкой внутри страны на фоне войны в Украине

Недавно российский шоумен Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram видео, на котором бреет голову под песню группы "Аквариум" "Полковник Васин", где звучат слова "мы воевали сами с собой".

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"До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед перед причастием: Что ж я, старый, натворил?", — подписал Нагиев видео. Это породило слухи о том, что актер планирует уехать из страны. Однако несколько дней спустя Нагиев записал видеообращение, где объяснил, что не планирует эмигрировать.

"Для тех, кто спрашивает, где я, — здесь я. Тем, кто говорит: "Уезжай отсюда", — сам уезжай отсюда. Дима дома", — заявил Нагиев.

Как писал ранее Фокус, некоторые российские знаменитости покинули страну после того, как высказались против войны в Украине. Так журналист и блогер Юрий Дудь уехал в Барселону, а телеведущий Иван Ургант — в Израиль. Некоторые звезды российского шоубизнеса не подтвердили слухи об эмиграции, заявляя, что покинули страну временно, просто отправившись в отпуск.