Нагієв пояснив, чому не збирається їхати з Росії

Російський актор і шоумен Дмитро Нагієв спростував чутки про те, що він виїхав з Росії у зв'язку з обстановкою всередині країни, що погіршується, на тлі війни в Україні.

Нещодавно російський шоумен Дмитро Нагієв опублікував в Instagram відео, на якому голить голову під пісню гурту "Акваріум" "Полковник Васін", де звучать слова "ми воювали самі із собою".

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"До побачення. Ми обов'язково зустрінемось. Я вас люблю, незважаючи на терпкий смак загублених надій. Як казав мій дід перед причастям: Що ж я, старий, накоїв?", — підписав Нагієв відео. Це породило чутки, що актор планує виїхати з країни. Проте через кілька днів Нагієв записав відеозвернення, де пояснив, що не планує емігрувати.

"Для тих, хто запитує, де я, — тут я. Тим, хто каже: "Їдь звідси", — сам їдь звідси. Діма вдома", — заявив Нагієв.

Як писав раніше Фокус, деякі російські знаменитості залишили країну після того, як висловилися проти війни в Україні. Так, журналіст і блогер Юрій Дудь поїхав до Барселони, а телеведучий Іван Ургант — до Ізраїлю. Деякі зірки російського шоубізнесу не підтвердили чутки про еміграцію, заявляючи, що покинули країну тимчасово, просто вирушивши у відпустку.