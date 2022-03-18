Шойгу попросил убрать Зеленского из культурной повестки РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу попросил, чтобы минкульт РФ запретил показывать в России фильмы, в которых снимался Владимир Зеленский

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился в министерство культуры РФ с просьбой "исключить из культурной повестки дня РФ" президента Украины Владимира Зеленского и продюсера Александра Роднянского, активно выступающего против войны в Украине. Письмо министра появилось в Telegram-канале The Insider.

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"Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и минобороны", – говорится в письме Шойгу.

Отметим, Зеленский в 2000–2010-х годах сыграл в ряде российских фильмов, а также спродюсировал сериал "Сваты", который до недавнего времени показывали по российскому телевидению. Роднянский продюсировал российские фильмы "Сталинград", "Левиафан", "Обитаемый остров", "9-я рота", а также возглавлял российский телеканал СТС и основал телеканал "1+1".

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