Шойгу попросив прибрати Зеленського з культурного порядку денного РФ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу попросив, щоб Мінкульт РФ заборонив показувати в Росії фільми, у яких знімався Володимир Зеленський

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу звернувся до Міністерства культури РФ з проханням "виключити з культурного порядку денного РФ" президента України Володимира Зеленського та продюсера Олександра Роднянського, який активно виступає проти війни в Україні. Лист міністра з'явився в Telegram-каналі The Insider.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Популяризація зазначених осіб у поточних умовах не сприяє виконанню рішень, прийнятих керівництвом країни та міноборони", – йдеться у листі Шойгу.

Зазначимо, Зеленський у 2000–2010-х роках зіграв у низці російських фільмів, а також спродюсував серіал "Свати", який донедавна показували на російському телебаченні. Роднянський продюсував російські фільми "Сталінград", "Левіафан", "Населений острів", "9-а рота", а також очолював російський телеканал СТС та заснував телеканал "1+1".

Як писав раніше Фокус, Потап відповів російській співачці Бузовій, чому українські артисти засуджують своїх колег з РФ. А Земфіра випустила кліп на свою давню пісню "Не стріляйте" з кадрами війни в Україні.