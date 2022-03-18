Российские военные убили известного украинского артиста балета Артема Дацишина

Артем Дацишин получил ранения 26 февраля и три недели боролся за жизнь.

43-летний Украинский артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин скончался в больнице после почти трех недель из-за ранений, полученных в результате обстрела вражеской артиллерией в Киеве.

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О смерти артиста сообщил режиссер Анатолий Соловьяненко, опубликовав фото Дацишина на своей странице в Facebook.

"Погиб наш коллега, прекрасный Артист, многолетний солист балетной труппы театра и отличный Человек 😢", – написал он.

Ранения Артем получил 26 февраля, о чем рассказала его подруга Татьяна Боровик.

Артем Дацишин – лауреат международного конкурса Сергея Лифаря (1996) и Рудольфа Нуриева (1998), артист Национальной оперы Украины. О его стиле исполнения говорили: академическая выразительность, романтическая возвышенность, психологическая глубина. Он исполнял главные роли в "Лебедином озере", "Щелкунчике", "Спящей красавице", "Жизели", "Ромео и Джульетте" и многих других постановках.

Артема похоронили в Киеве в пятницу, 18 марта.

Смерть украинского артиста балета вызвала вызвала гнев одного из крупнейших балетных имен Москвы, хореографа Алексея Ратманского, бывшего художественного руководителя балета Большого театра.

"Я в ярости", — сказал он, добавив, что смерть Дацишина от рук российских оккупантов вызвала "невыносимую боль".

Накануне, 17 марта, в Киеве в результате обстрела погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Вражеские войска обстреляли жилой дом актрисы в Дарницком районе. Ее сын Александр жив, он отделался ранениями.