Ракетные обстрелы Киева: оккупанты убили заслуженную артистку Украины Оксану Швец

Вражеские войска обстреляли жилой дом актрисы в Дарницком районе. Ее сын Александр жив, он отделался ранениями.

Актриса Киевского национального академического Молодого театра, заслуженная артистка Украины Оксана Швец погибла после ракетных обстрелов Киева войсками вражеского государства. Об этом сообщил коллектив Молодого театра в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Непоправимое горе в семье Молодого театра. Во время ракетных обстрелов жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Светлая память талантливой актрисе! Нет прощения врагу, пришедшему на нашу землю", – отметили в театре.

Швец погибла во время обстрелов российскими оккупантами Дарницкого района столицы, сообщил театральный критик Олег Вергелис.

Сын актрисы Александр жив, но получил ранения.

"Оксана Швец буквально недавно, еще 10 февраля, отмечала свой день рождения", — написал он.

Актриса Оксана Швец – что о ней известно

Оксана Швец родилась 10 февраля 1955 года. В 1975 году она закончила театральную студию при театре имени Ивана Франко. В 1986 году будушая актриса закончила театральный факультет Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.

[ + – ] Швец работала в первые годы становления Молодого театра

После учебы работала в Тернопольском музыкально-драматическом театр и в Киевском театре сатиры.

Швец работала в первые годы становления Молодого театра. Ее первое представление – "С весной я к тебе вернусь" режиссера Александра Заболотного. Это был первый спектакль в Киевском молодежном театре.

Актриса далее играла в спектаклях "Дума о любви", "Сирано де Бержерак" "Слово о полку Игореве", "Репортаж", "Маленькая футбольная команда", "Марат-Сад", "За двумя зайцами" и "Диктатура совести".

[ + – ] Оксана Швец сыграла в нескольких кинокартинах

Последняя заметная работа Швец была в спектакле режиссера Андрея Белоуса "Очарованный". Актриса сыграла в кинокартинах "Завтра будет завтра", "Тайна "Святого Патрика", "Дом с лилиями" и "Возвращение Мухтара".

Напомним, что 17 марта 60-летний украинский продюсер Юрий Фалеса сообщил об уничтожении своего дома в результате обстрелов.

Спасатели сообщали, что утром 17 марта обломки вражеской ракеты попали в многоэтажный дом в Дарницком районе Киева. Дом загорелся, из него эвакуировали 30 человек, три из которых получили ранения.