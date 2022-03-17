Ракетні обстріли Києва: окупанти вбили заслужену артистку України Оксану Швець

Ворожі війська обстріляли житловий будинок акторки в Дарницькому районі. Її син Олександр живий, він відбувся пораненнями.

Акторка Київського національного академічного Молодого театру, заслужена артистка України Оксана Швець загинула після ракетного обстрілу Києва військами ворожої держави. Про це повідомив колектив Молодого театру у Facebook.

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"Непоправне горе в родині Молодого театру. Під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Світла пам'ять талановитій акторці! Немає прощення ворогові, що прийшов на нашу землю", – зазначили в театрі.

Швець загинула під час обстрілу російськими окупантами Дарницького району столиці, повідомив театральний критик Олег Вергеліс.

Син акторки Олександр живий, але отримав поранення.

"Оксана Швець буквально недавно, ще 10 лютого, відзначала свій день народження", — написав він.

Акторка Оксана Швець – що про неї відомо

Оксана Швець народилася 10 лютого 1955 року. 1975 року вона закінчила театральну студію при театрі імені Івана Франка. 1986 року майбутня акторка закінчила театральний факультет Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого.

[ + – ] Швець працювала в перші роки становлення Молодого театру

Після навчання працювала в Тернопільському музично-драматичному театрі та в Київському театрі сатири.

Швець працювала в роки становлення Молодого театру. Її перша вистава – "З весною я до тебе повернуся" режисера Олександра Заболотного. Це була перша вистава в Київському молодіжному театрі.

Акторка далі грала у спектаклях "Дума про кохання", "Сірано де Бержерак" "Слово про похід Ігорів", "Репортаж", "Маленька футбольна команда", "Марат-Сад", "За двома зайцями" та "Диктатура совісті".

[ + – ] Оксана Швець зіграла в кількох кінокартинах

Остання помітна робота Швець була у виставі режисера Андрія Білоуса "Зачарований". Акторка зіграла в кінокартинах "Завтра буде завтра", "Таємниця "Святого Патріка", "Будинок з ліліями" та "Повернення Мухтара".

Нагадаємо, що 17 березня 60-річний український продюсер Юрій Фалеса повідомив про знищення свого будинку внаслідок обстрілу.

Рятувальники повідомляли, що вранці 17 березня уламки ворожої ракети потрапили до багатоповерхового будинку Дарницького району Києва. Будинок спалахнув, з нього евакуювали 30 людей, троє з яких отримали поранення.