Російські військові вбили відомого українського артиста балету Артема Дацишина

Артем Дацишин отримав поранення 26 лютого та три тижні боровся за життя.

43-річний Український артист балету Національної опери України Артем Дацишин помер у лікарні після майже трьох тижнів через поранення, отримані внаслідок обстрілу ворожою артилерією в Києві.

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Про смерть артиста повідомив режисер Анатолій Солов'яненко, опублікувавши фото Дацишина на своїй сторінці у Facebook.

"Загинув наш колега, прекрасний Артист, багаторічний соліст балетної трупи театру та чудова Людина 😢 ", — написав він.

Поранення Артем отримав 26 лютого, про що розповіла подруга Тетяна Боровик.

Артем Дацишин – лауреат міжнародного конкурсу Сергія Лифаря (1996) та Рудольфа Нурієва (1998), артист Національної опери України. Про його стиль виконання говорили: академічна виразність, романтична височина, психологічна глибина. Він виконував головні ролі в "Лебединому озері", "Лускунчику", "Сплячій красуні", "Жизелі", "Ромео і Джульєтті" та багатьох інших постановках.

Артема поховали в Києві в п'ятницю, 18 березня.

Смерть українського артиста балету викликала гнів одного із найбільших балетних імен Москви, хореографа Олексія Ратманського, колишнього художнього керівника балету Великого театру.

"Я в люті", — сказав він, додавши, що смерть Дацишина від рук російських окупантів викликала "нестерпний біль".

Напередодні, 17 березня, у Києві внаслідок обстрілу загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Ворожі війська обстріляли житловий будинок акторки в Дарницькому районі. Її син Олександр живий, він відбувся пораненнями.