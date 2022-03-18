В лондонском универмаге Harrods подпольно продают российскую водку

За бутылку элитной водки берут немалые денги.

В одном из известнейших лондонских универмагов Harrods незаконно продают российскую водку. Об этом пишет Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как известно, продукция реализуется из-под прилавка для "особых клиентов".

После военного вторжения РФ в Украину ряд известных брендов ушли с российского рынка, в отношении страны введены жесточайшие санкции, а курс рубля рекордно упал. Среди мер, направленных на Россию, есть отказ от использования каких-либо российских продуктов. В частности, водки.

Однако универмаг Harrods в Лондоне продолжает торговать этим товаром. Как сообщает источник, прямо причастный к торговле в этой точке, 1,5-литровая бутылка премиальной российской водки "Beluga" из-под прилавка стоит около 120 долларов, а в некоторых местах за бутылку других брендов элитной российской водки берут 200 долларов.

Депутат от лейбористской партии Крис Брайант раскритиковал такое решение владельцев торговых точек.

Напомним, что в Россию теперь запрещено ввозить предметы роскоши, в том числе яхты, черную икру, дорогие машины и мотоциклы.

Также Фокус писал о выходе с российского рынка брендов элитного алкоголя – водки Finlandia и виски Jack Daniel's.