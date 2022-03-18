У лондонському універмазі Harrods підпільно продають російську горілку

За пляшку елітної горілки беруть чималі гроші.

В одному із найвідоміших лондонських універмагів Harrods незаконно продають російську горілку. Про це пише Daily Mail.

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Як відомо, продукція реалізується з-під прилавка для "особливих клієнтів".

Після військового вторгнення РФ в Україну низка відомих брендів пішла з російського ринку, щодо країни запроваджено найжорстокіші санкції, а курс рубля рекордно впав. Серед заходів, спрямованих на Росію, є відмова від використання будь-яких російських товарів. Зокрема горілки.

Проте універмаг Harrods у Лондоні продовжує торгувати цим товаром. Як повідомляє джерело, прямо причетне до торгівлі у цій точці, 1,5-літрова пляшка преміальної російської горілки "Beluga" з-під прилавка коштує близько 120 доларів, а в деяких місцях за пляшку інших брендів елітної російської горілки беруть 200 доларів.

Депутат від лейбористської партії Кріс Браянт розкритикував таке рішення власників торгових точок.

Нагадаємо, що до Росії тепер заборонено ввозити предмети розкоші, зокрема яхти, чорну ікру, дорогі машини та мотоцикли.

Також Фокус писав про вихід з російського ринку брендів елітного алкоголю – горілки Finlandia та віскі Jack Daniel's.