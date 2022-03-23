Михаил Барышников осудил санкции в отношении российских спортсменов и артистов

Ранее знаменитый танцовщик назвал вторжение России в Украину "бессовестным"

Известный балетный танцовщик Михаил Барышников, который еще во времена СССР сбежал во время гастролей в Канаде и построил успешную карьеру в США, уже осуждал военное вторжение РФ в Украину, однако он осудил наложение санкций на артистов и спортсменов. Об этом пишет The Guardian.

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"Я считаю, что неправильно возлагать бремя политических решений страны на плечи артистов и спортсменов, у которых могут быть уязвимые члены семей в их стране. Для людей, занимающих открытые позиции – нейтралитет – уже мощное заявление. И если вы хотите конкретики, то Даниил Медведев должен играть на Уимблдоне", — заявил Барышников.

Напомним, на прошлой неделе министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что правительству потребуются гарантии того, что любые спортсмены, въезжающие в Великобританию, "не являются сторонниками Владимира Путина".

Сам Медведев согласился сыграть на престижном теннисном турнире в нейтральном статусе. А Хаддлстон отметил, что "абсолютно никто не должен выступать под флагом России. Короче говоря, было бы мне комфортно видеть российского спортсмена, который выступает под флагом России? Нет", — заявил министр.

Барышников опасается, что Россия вскоре сделает невозможным любое позитивное будущее для своей молодежи.

"Сейчас России предстоит перейти Рубикон. Либо она найдет способ положить конец нынешнему конфликту и жить в открытом глобальном обществе, либо будет отброшена назад без всякой надежды на выздоровление", — сказал он.

74-летний Барышников, родившийся в Риге (Латвия) и бежавший из СССР в Канаду в 1974 году, хочет улучшить понимание людьми России. Он присоединился к своим коллегам-людям искусства, критикующим Кремль, чтобы организовать фонд "Настоящая Россия" — кампанию GoFundMe, направленную на распространение лучшего понимания русской культуры и сбор денег для помощи беженцам.

В кампании также участвуют российский писатель Борис Акунин и ведущий российский экономист Сергей Гуриев. Вместе они выступили с призывом к другим людям в изгнании, утверждая, что они "не имеют права бездействовать".

"Сотни тысяч украинцев, которые потеряли свои дома, средства к существованию, своих близких и даже свою жизнь, несут на себе всю тяжесть удара. Но все мы, говорящие по-русски и принадлежащие к русскому культурному миру, тоже чувствуем удар. Само слово "русский" стало ядовитым", — говорится в их заявлении.

Выступая из своего дома в Нью-Йорке, Барышников сказал, что теперь каждый известный россиянин должен сделать выбор. "Это индивидуальное решение каждого артиста, хотят ли они высказываться или нет. Со своей стороны, я процитирую его святейшество Папу Франциска. "Война — это безумие! Прекратите, пожалуйста! Посмотрите на эту жестокость!". Мне ясно, к кому обращены эти слова. Проще говоря, Россия уже вернулась в сталинские времена. Искусство — это побочный ущерб, и невозможно предположить, как это для него обернется", — отметил танцовщик.