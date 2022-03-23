Михайло Баришников засудив санкції проти російських спортсменів та артистів

Раніше знаменитий танцівник назвав вторгнення Росії в Україну "безсовісним"

Відомий балетний танцівник Михайло Баришников, який ще за часів СРСР втік під час гастролей у Канаді та побудував успішну кар'єру в США, вже засуджував вторгнення РФ в Україну, проте він засудив накладення санкцій на артистів та спортсменів. Про це пише The Guardian.

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"Я вважаю, що неправильно накладати тягар політичних рішень країни на плечі артистів та спортсменів, у яких можуть бути вразливі члени сімей у їхній країні. Для людей, які займають відкриті позиції — нейтралітет — вже потужна заява. І якщо ви хочете конкретики, то Данило Медведєв повинен грати на Вімблдоні", — заявив Баришников.

Нагадаємо, минулого тижня міністр спорту Великобританії Найджел Хаддлстон заявив, що уряд потребуватиме гарантії того, що будь-які спортсмени, які в'їжджають до Великобританії, "не є прихильниками Володимира Путіна".

Сам Медведєв погодився зіграти на престижному тенісному турнірі в нейтральному статусі. А Хаддлстон зазначив, що "абсолютно ніхто не повинен виступати під прапором Росії. Одним словом, було б мені комфортно бачити російського спортсмена, який виступає під прапором Росії? Ні", — заявив міністр.

Баришников побоюється, що Росія незабаром унеможливить будь-яке позитивне майбутнє для своєї молоді.

"Зараз Росія має перейти Рубікон. Або вона знайде спосіб покласти край нинішньому конфлікту і жити у відкритому глобальному суспільстві, або її відкинуть назад без жодної надії на одужання", — сказав він.

74-річний Баришников, який народився в Ризі (Латвія) і втік із СРСР до Канади в 1974 році, хоче покращити розуміння людей Росії. Він приєднався до своїх колег-людей мистецтва, які критикують Кремль, щоб організувати фонд "Справжня Росія" — кампанію GoFundMe, спрямовану на поширення кращого розуміння російської культури та збирання грошей для допомоги біженцям.

У кампанії також беруть участь російський письменник Борис Акунін та провідний російський економіст Сергій Гурієв. Разом вони виступили із закликом до інших людей у вигнанні, стверджуючи, що вони "не мають права не діяти".

"Сотні тисяч українців, які втратили свої будинки, засоби для існування, своїх близьких і навіть своє життя, несуть на собі всю тяжкість удару. Але всі ми, які розмовляють російською мовою і належать до російського культурного світу, теж відчуваємо удар. Саме слово "російський"стало отруйним", — йдеться в їх заяві.

Виступаючи зі свого будинку в Нью-Йорку, Баришников сказав, що тепер кожен відомий росіянин має зробити вибір. "Це індивідуальне рішення кожного артиста, чи хочуть вони висловлюватися, чи ні. Зі свого боку, я процитую його святість Папу Франциска. "Війна — це божевілля! Припиніть, будь ласка! Подивіться на цю жорстокість!". Мені зрозуміло, до кого звернено ці слова. Простіше кажучи, Росія вже повернулася в сталінські часи. Мистецтво — це побічна шкода, і неможливо припустити, як це для нього обернеться", — зазначив танцівник.