Во Франции задержали две "медвежьи" яхты российского миллиардера Алексея Кузьмичева

Алексей Кузьмичев является крупным акционером конгломерата "Альфа-Групп", в который входит "Альфа-банк"

Во Франции были арестованы две яхты российского миллиардера Алексея Кузьмичева, акционера "Альфа-Групп", названные "Маленький медведь" и "Большой медведь". 15 марта ЕС внес его в список лиц, на которых распространяется пакет санкций. Об этом пишет Le Figaro.

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59-летний Кузьмичев "считается одним из самых влиятельных людей в России с хорошо налаженными связями с президентом России: старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова вела благотворительный проект "Альфа-Эндо", который финансировался Альфа-банком", — отмечается в документе, описывающем тех, кто попал в санкционный список.

[ + – ] Яхта La Petite Ourse Фото: Yacht Charter Fleet

"Он также является влиятельным российским бизнесменом, вовлеченным в секторы экономики, которые составляют существенный источник дохода для правительства Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины", — считают в ЕС. Состояние Кузьмичева в прошлом году оценивалось в 7 миллиардов долларов.

Арестованные яхты носят названия La Petite Ourse (Маленький медведь) и La Grande Ourse (Большой медведь). "Маленький медведь" был задержан в Старом порту Канн, а его "старшего брата" арестовали на верфи на Антибах. Общая стоимость яхт – 90 миллионов евро.

Арест яхт означает, что владелец больше не может "использовать их, перепродавать или монетизировать", заявил в воскресенье министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Напомним, на днях была арестована яхта российского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Она в отличие от многих суперяхт российских олигархов была доступна для чартера и стоила 450 тысяч евро в неделю.

А тем временем в Италии разгораются страсти вокруг огромной яхты "Шехерезада", которая, как считает местная финансовая полиция, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Шестипалубная яхта зашла на верфь для ремонта еще в прошлом году. Журналистам даже удалось получить фото интерьера и золотых держателей для туалетной бумаги.