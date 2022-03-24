У Франції затримали дві "ведмежі" яхти російського мільярдера Олексія Кузьмічова

Олексій Кузьмічов є великим акціонером конгломерату "Альфа-Груп", до якого входить "Альфа-банк".

У Франції було заарештовано дві яхти російського мільярдера Олексія Кузьмічова, акціонера "Альфа-Груп", названі "Маленький ведмідь" та "Великий ведмідь". 15 березня ЄС вніс його до списку осіб, на яких розповсюджується пакет санкцій. Про це пише "Le Figaro".

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59-річний Кузьмічов "вважається одним з найвпливовіших людей у Росії з добре налагодженими зв'язками з президентом Росії: старша дочка Володимира Путіна Марія Воронцова вела благодійний проєкт "Альфа-Ендо", який фінансувався Альфа-банком", — наголошується в документі, що описує тих, хто потрапив до списку санкцій.

[ + – ] Яхта La Petite Ourse Фото: Yacht Charter Fleet

"Він також є впливовим російським бізнесменом, залученим до секторів економіки, які становлять суттєве джерело доходу для уряду Російської Федерації, який несе відповідальність за анексію Криму та дестабілізацію України", — вважають у ЄС. Статки Кузьмічова минулого року оцінювалися в 7 мільярдів доларів.

Заарештовані яхти носять назви La Petite Ourse (Маленький ведмідь) та La Grande Ourse (Великий ведмідь). "Маленького ведмедя" було затримано в Старому порту Канн, а його "старшого брата" заарештували на верфі на Антібах. Загальна вартість яхт – 90 мільйонів євро.

Арешт яхт означає, що власник більше не може "використовувати їх, перепродувати чи монетизувати", заявив у неділю міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер.

Нагадаємо, днями було заарештовано яхту російського мільярдера Дмитра Пумпянського. Вона, на відміну від багатьох супер'яхт російських олігархів, була доступна для чартеру і коштувала 450 тисяч євро на тиждень.

А тим часом в Італії спалахують пристрасті навколо величезної яхти "Шехерезада", яка, як вважає місцева фінансова поліція, належить президенту РФ Володимиру Путіну. Шестипалубна яхта зайшла на верф для ремонту ще минулого року. Журналістам навіть вдалося отримати фото інтер'єру та золотих тримачів для туалетного паперу.