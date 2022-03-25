Королевский тур: Багамы встретили Кейт Миддлтон и принца Уильяма проливным дождем

Герцоги Кембриджские пошутили, что привезли с собой дождевую погоду из Великобритании.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон продолжают свой восьмидневный тур по Карибскому морю по случаю Платинового юбилея королевы, и последним пунктом их поездки стали Багамы, которые встретили герцогов Кембриджских проливным дождем.

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Супруги посетили начальную школу Сибил Страчан в Нассау, где они заглянули в класс, чтобы встретиться с учениками и персоналом, и присоединились к утреннему собранию.

Кейт выглядела великолепно в мятно-зеленом платье от Self Portrait: п Плиссированная шифоновая ткань, струящаяся юбка-миди и детали с пуговицами. Наряд подчеркивал стройную и хрупкую фигуру герцогини. Образ она дополнила украшениями от багамского дизайнера Nadia Irena.

Когда Кейт и Уильям выходили из авто, им сразу подали зонтики, поскольку на островах сейчас сезон ливней. Однако принц пошутил, что это они с супругой "принесли с собой погоду из Англии".

Школы на Багамах были закрыты почти на два года с марта 2020 года по январь этого года из-за пандемии. Однако и ученики, и педагоги с радостью встретились с королевскими особами.

"Надеюсь, вы не слишком промокли, придя сюда, и приносим свои извинения за то, что принесли с собой эту британскую погоду. Большое спасибо за такой теплый прием", – сказала Кейт. Она добавила, что трое их детей очень любят море, и выразила надежду, что они скоро смогут насладиться роскошными пляжами на Багамах и кристально чистой водой.

Тур герцогов проходит не так гладко, как хотелось бы. Они уже не раз сталкивались с протестами, когда жители Белиза и Ямайки требовали от принца Уильяма извинений за годы рабства, а также компенсаций.

Напомним, во время турне Кэтрин повторила образ британской королевы образца 1954 года.