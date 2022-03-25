Королівський тур: Багами зустріли Кейт Міддлтон та принца Вільяма зливою

Герцоги Кембриджські пожартували, що привезли із собою дощову погоду з Великобританії.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон продовжують свій восьмиденний тур Карибським морем з нагоди Платинового ювілею королеви, і останнім пунктом їхньої поїздки стали Багами, які зустріли герцогів Кембриджських зливою.

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Подружжя відвідало початкову школу Сибіл Страчан у Нассау, де вони завітали до класу, щоб зустрітися з учнями та персоналом, та приєдналися до ранкових зборів.

Кейт виглядала чудово в м'ятно-зеленій сукні від Self Portrait. Плісована шифонова тканина, спідниця-міді і деталі з ґудзиками. Вбрання підкреслювало струнку і тендітну фігуру герцогині. Образ вона доповнила окрасами від багамського дизайнера Nadia Irena.

Коли Кейт та Вільям виходили з авто, їм одразу подали парасольки, оскільки на островах зараз сезон злив. Однак, принц пожартував, що це вони з дружиною "принесли погоду з Англії".

Школи на Багамах були закриті майже на два роки з березня 2020 року до січня цього року через пандемію. Однак, і учні, і педагоги з радістю зустрілися з королівськими особами.

"Сподіваюся, ви не надто промокли, прийшовши сюди, і просимо вибачення за те, що принесли із собою цю британську погоду. Велике спасибі за такий теплий прийом", — сказала Кейт. Вона додала, що троє їхніх дітей дуже люблять море, і висловила надію, що вони скоро зможуть насолодитися розкішними пляжами на Багамах та кришталево чистою водою.

Тур герцогів проходить не так гладко, як хотілося б. Вони вже неодноразово стикалися з протестами, коли жителі Беліза та Ямайки вимагали від принца Вільяма вибачень за роки рабства, а також компенсацій.

Нагадаємо, під час турне Кетрін повторила образ британської королеви зразка 1954 року.