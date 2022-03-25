Путин обвинил Запад в "отмене" РФ на примере Джоан Роулинг. Она сразу же ответила

Писательница не обрадовалась подобному сравнению и категорично ответила президенту страны-агрессора.

Российский президент Владимир Путин недавно пожаловался на усиливающуюся глобальную изоляцию России после начала "спецоперации" в Украине и заявил, что Голливуд вычеркнул из истории достижения Красной Армии во время Второй мировой войны. Он обвинил Запад в антироссийской "дискриминации", а затем сравнил это с историей британской писательницы Джоан Роулинг, которая недавно столкнулась с хейтом из-за своей позиции относительно трансгендеров.

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Они (Запад) отменили Дж. К. Роулинг, детского автора — ее книги издаются во всем мире — и все потому, что она не удовлетворяла требованиям гендерных прав. Они пытаются отменить страну — я говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что касается России", – считает он.

Последняя не стала радоваться подобной "общности" и категорично ответила президенту страны-агрессора. Роулинг поделилась статьей ВВС о заключенном в тюрьму путинском критике Алексее Навальном и написала:

"Критика западной культуры отмены, возможно, не лучше всего сделана теми, кто в настоящее время убивает мирных жителей за преступление сопротивления или кто сажает в тюрьму и отравляет своих критиков". Текст автор сопроводила хэштегом "#IStandWithUkraine".

Фото: Скриншот

Путин же даже пытался связать современную культуру отмены с сжиганием книг нацистами в 1930-х годах, утверждая, что такие вещи никогда не произойдут в России, даже несмотря на то, что его режим вводит "блокировку свободы слова", что может привести к тюремному заключению диссидентов, называющих вторжение "войной", на 15 лет. Он также говорил о "зачистке" российского общества от всех, кто слишком прозападен.

Великобритания, США и ЕС обрушили на Россию санкции после нападения Путина на Украину, которые обвалили курс рубля, в том числе отрезав его от банковских систем и торговли. Западные бренды массово ушли с российского рынка. Что еще больше подрывает экономику РФ.

Но особую ярость Путина вызвало решение некоторых западных институтов удалить произведения российских художников, авторов и композиторов в ответ на войну.

Отметим, что российские солдаты в оккупированных городах и селах сжигают книги по истории Украины и украинскую литературу.