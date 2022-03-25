Путін звинуватив Захід у "скасуванні" РФ на прикладі Джоан Роулінг. Вона одразу ж відповіла

Письменниця не зраділа такому порівнянню та категорично відповіла президенту країни-агресора.

Російський президент Володимир Путін нещодавно поскаржився на посилення глобальної ізоляції Росії після початку "спецоперації" в Україні та заявив, що Голлівуд викреслив із історії досягнення Червоної Армії під час Другої світової війни. Він звинуватив Захід у антиросійській "дискримінації", а потім порівняв це з історією британської письменниці Джоан Роулінг, яка нещодавно зіштовхнулася з хейтом через свою позицію щодо трансгендерів.

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"Вони (Захід) скасували Дж. К. Роулінг, дитячу авторку — її книги видаються в усьому світі — і все тому, що вона не задовольняла вимоги гендерних прав. Вони намагаються скасувати країну — я говорю про прогресування дискримінації всього, що стосується Росії", – вважає він.

Остання не стала радіти подібній "спільності" й категорично відповіла президентові країни-агресора. Роулінг поділилася статтею ВВС про ув'язненого путінського критика Олексія Навального та написала:

"Критика західної культури скасування, можливо, не найкраще зроблена тими, хто нині вбиває мирних жителів за злочин опору або хто садить у в'язницю та отруює своїх критиків". Текст авторка супроводжувала хештегом "#IStandWithUkraine".

Фото: Скриншот

Путін навіть намагався пов'язати сучасну культуру скасування зі спалюванням книг нацистами в 1930-х роках, стверджуючи, що такі речі ніколи не відбудуться в Росії, навіть незважаючи на те, що його режим вводить "блокування свободи слова", що може призвести до тюремного ув'язнення дисидентів, які називають вторгнення "війною", на 15 років. Він також говорив про "зачистку" російського суспільства від усіх, хто надто прозахідний.

Великобританія, США та ЄС обрушили на Росію санкції після нападу Путіна на Україну, які обвалили курс рубля, у тому числі відрізавши його від банківських систем і торгівлі. Західні бренди масово пішли з російського ринку, що ще більше підриває економіку РФ.

Але особливу лють Путіна викликало рішення деяких західних інститутів видалити твори російських художників, авторів і композиторів у відповідь на війну.

Зазначимо, що російські солдати в окупованих містах і селах спалюють книги з історії України й українську літературу.