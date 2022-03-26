Американский театр вернет пожертвования фонду, который связывают с Абрамовичем

Театр Wilma в Филадельфии вернет 30 тысяч долларов, выделенных на постановку спектакля "Вишневый сад", фонду MART, который связывают с российским олигархом Абрамовичем

Театр Wilma в Филадельфии собирается вернуть 30 тысяч долларов, выделенных на постановку спектакля "Вишневый сад" по произведению Чехова, фонду MART (Modern Artlife Foundation) из-за российского миллиардера Романа Абрамовича, который недавно оказался под санкциями. Его структуры поддерживают деятельность фонда. Об этом сообщает Тhe Inquirer.

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По информации издания, основатель MART Софья Капкова ранее благодарила Абрамовича за помощь фонду, а структуры, связанные с миллиардером, делали пожертвования. После того, как стало известно, что олигарх оказался под западными санкциями из-за войны в Украине, которую развязала Россия, руководство театра Wilma решило вернуть деньги. Хотя в фонде заверили, что финансирование поступило не от олигарха.

"Получив запрос от театра, мы нашли возможность профинансировать проект. Деньги поступили от американского источника, пожелавшего остаться неизвестным. На данный момент сотрудничество с Wilma прекращено по инициативе театра", — сообщили в MART.

В театре Wilma планировали поставить "Вишневый сад" с 2018 года. Постановкой занимается российский режиссер Дмитрий Крымов. Ранее он осудил войну в Украине, которую развязала Россия. В фонде MART также не поддержали войну, а Софья Капкова объявила, что проекты фонда поставили на паузу до окончания военных действий.

Как писал ранее Фокус, из-за войны в Украине, которую развязала Россия, западные страны ввели несколько пакетов санкций. Ограничения в том числе коснулись российских миллиардеров, среди которых бывший нефтяной магнат и владелец ФК "Челси" Роман Абрамовича. Из-за санкций активы олигархов заморожены, и некоторые миллиардеры жалуются, что не знают, как жить дальше.