Американский театр вернет пожертвования фонду, который связывают с Абрамовичем
Театр Wilma в Филадельфии вернет 30 тысяч долларов, выделенных на постановку спектакля "Вишневый сад", фонду MART, который связывают с российским олигархом Абрамовичем
Театр Wilma в Филадельфии собирается вернуть 30 тысяч долларов, выделенных на постановку спектакля "Вишневый сад" по произведению Чехова, фонду MART (Modern Artlife Foundation) из-за российского миллиардера Романа Абрамовича, который недавно оказался под санкциями. Его структуры поддерживают деятельность фонда. Об этом сообщает Тhe Inquirer.
По информации издания, основатель MART Софья Капкова ранее благодарила Абрамовича за помощь фонду, а структуры, связанные с миллиардером, делали пожертвования. После того, как стало известно, что олигарх оказался под западными санкциями из-за войны в Украине, которую развязала Россия, руководство театра Wilma решило вернуть деньги. Хотя в фонде заверили, что финансирование поступило не от олигарха.
"Получив запрос от театра, мы нашли возможность профинансировать проект. Деньги поступили от американского источника, пожелавшего остаться неизвестным. На данный момент сотрудничество с Wilma прекращено по инициативе театра", — сообщили в MART.
В театре Wilma планировали поставить "Вишневый сад" с 2018 года. Постановкой занимается российский режиссер Дмитрий Крымов. Ранее он осудил войну в Украине, которую развязала Россия. В фонде MART также не поддержали войну, а Софья Капкова объявила, что проекты фонда поставили на паузу до окончания военных действий.
Как писал ранее Фокус, из-за войны в Украине, которую развязала Россия, западные страны ввели несколько пакетов санкций. Ограничения в том числе коснулись российских миллиардеров, среди которых бывший нефтяной магнат и владелец ФК "Челси" Роман Абрамовича. Из-за санкций активы олигархов заморожены, и некоторые миллиардеры жалуются, что не знают, как жить дальше.