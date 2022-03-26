Американський театр поверне пожертвування фонду, який пов'язують із Абрамовичем

Театр Wilma у Філадельфії поверне 30 тисяч доларів, виділених на виставу "Вишневий сад", фонду MART, який пов'язують із російським олігархом Абрамовичем

Театр Wilma у Філадельфії збирається повернути 30 тисяч доларів, які виділив на виставу "Вишневий сад" за твором Чехова фонд MART (Modern Artlife Foundation) через російського мільярдера Романа Абрамовича, який нещодавно опинився під санкціями. Його структури підтримують діяльність фонду. Про це повідомляє The Inquirer.

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За інформацією видання, засновник MART Софія Капкова раніше дякувала Абрамовичу за допомогу фонду, а структури, пов'язані з мільярдером, робили пожертвування. Після того, як стало відомо, що олігарх опинився під західними санкціями через війну в Україні, яку розв'язала Росія, керівництво театру Wilma вирішило повернути гроші. Хоча у фонді запевнили, що фінансування надійшло не від олігарха.

"Отримавши запит від театру, ми знайшли можливість профінансувати проєкт. Гроші надійшли від американського джерела, яке побажало залишитися невідомим. Тепер співпраця з Wilma припинена з ініціативи театру", — повідомили в MART.

У театрі Wilma планували поставити "Вишневий сад" з 2018 року. Виставою займається російський режисер Дмитро Кримов. Раніше він засудив війну в Україні, яку розпочала Росія. У фонді MART також не підтримали війну, а Софія Капкова оголосила, що проєкти фонду поставили на паузу до закінчення воєнних дій.

Як писав раніше Фокус, через війну в Україні, яку розв'язала Росія, західні країни запровадили кілька пакетів санкцій. Обмеження зокрема торкнулися російських мільярдерів, серед яких колишній нафтовий магнат та власник ФК "Челсі" Роман Абрамович. Через санкції активи олігархів заморожені й деякі мільярдери скаржаться, що не знають, як жити далі.