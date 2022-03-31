Кэти Перри сравнили с Меган Фокс

Раньше певица была блондинкой, а теперь вернулась к темному цвету волос.

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37-летняя американская певица Кэти Перри поделилась на своей Instagram-странице каруселью фото. Подписчики Кэти Перри увидели поразительное сходство между ней и 35-летней актрисой и моделью Меган Фокс.

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[ + – ] Новый образ Кэти Перри

На снимках американская певица позирует в откровенном образе — топе с глубоким декольте и ярких кожаных лосинах. На шее звезды массивное серебряное колье. А на лице эффектный макияж с акцентом на глаза.

"Не позволяйте понедельничному блюзу сбить вас, #americanidol сегодня вечером, и это #hollywoodweek, девочки", — подписала карусель снимков возлюбленная Орландо Блума.

Однако подписчики Кэти Перри, помимо привычных комментариев с похвалой нового образа певицы, оставили и упоминания о том, что на новых фото артистка очень похожа на 35-летнюю Меган Фокс — тоже яркую брюнетку из мира шоубиз.

[ + – ] За счет длинных темных волос, ярких макияжей и образов Кэти Перри и Меган Фокс действительно очень похожи Фото: Instagram meganfox

Отметим, что сходство между знаменитостями стало заметнее после того, как певица вернула свой темный цвет волос, поскольку долгое время она была платиновой блондинкой.

Напомним, Меган Фокс активно готовится к свадьбе со своим бойфрендом Колсоном Бэйкером. Ожидается, что церемония состоится в 2023 году и будет иметь нотки "готического" стиля.

Также Фокус сообщал об идеальном кожаном образе с модным тренчем на весну 2022 года от Кэти Перри.