Кэти Перри сравнили с Меган Фокс
Раньше певица была блондинкой, а теперь вернулась к темному цвету волос.
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37-летняя американская певица Кэти Перри поделилась на своей Instagram-странице каруселью фото. Подписчики Кэти Перри увидели поразительное сходство между ней и 35-летней актрисой и моделью Меган Фокс.
На снимках американская певица позирует в откровенном образе — топе с глубоким декольте и ярких кожаных лосинах. На шее звезды массивное серебряное колье. А на лице эффектный макияж с акцентом на глаза.
"Не позволяйте понедельничному блюзу сбить вас, #americanidol сегодня вечером, и это #hollywoodweek, девочки", — подписала карусель снимков возлюбленная Орландо Блума.
Однако подписчики Кэти Перри, помимо привычных комментариев с похвалой нового образа певицы, оставили и упоминания о том, что на новых фото артистка очень похожа на 35-летнюю Меган Фокс — тоже яркую брюнетку из мира шоубиз.
Отметим, что сходство между знаменитостями стало заметнее после того, как певица вернула свой темный цвет волос, поскольку долгое время она была платиновой блондинкой.
Напомним, Меган Фокс активно готовится к свадьбе со своим бойфрендом Колсоном Бэйкером. Ожидается, что церемония состоится в 2023 году и будет иметь нотки "готического" стиля.
Также Фокус сообщал об идеальном кожаном образе с модным тренчем на весну 2022 года от Кэти Перри.