Кеті Перрі порівняли з Меган Фокс

Раніше співачка була блондинкою, а тепер повернулася до темного кольору волосся.

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37-річна американська співачка Кеті Перрі поділилася на своїй Instagram-сторінці каруселлю фото. Підписники Кеті Перрі побачили разючу схожість між нею та 35-річною акторкою і моделлю Меган Фокс.

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[ + – ] Новий образ Кеті Перрі

На знімках американська співачка позує в доволі відвертому образі — топі з глибоким декольте та яскравих шкіряних лосинах. На шиї зірки масивне срібне кольє. А на обличчі ефектний макіяж з акцентом на очі.

"Не дозволяйте понеділковому блюзу збити вас, #americanidol сьогодні ввечері, і це #hollywoodweek, дівчатка", — підписала карусель знімків кохана Орландо Блума.

Проте підписники Кеті Перрі, крім звичних коментарів з похвалою нового образу співачки, залишили й згадки про те, що на нових фото артистка дуже схожа на 35-річну Меган Фокс — також яскраву брюнетку зі світу шоубіз.

[ + – ] За рахунок довгого темного волосся, яскравих макіяжів та образів Кеті Перрі та Меган Фокс справді дуже схожі Фото: Instagram meganfox

Зазначимо, що схожість між знаменитостями стала більш помітна після того, як співачка повернула свій темний колір волосся, оскільки довгий час вона була платиновою блондинкою.

Нагадаємо, Меган Фокс активно готується до весілля зі своїм бойфрендом Колсоном Бейкером. Очікується, що церемонія відбудеться у 2023 році та матиме нотки "готичного" стилю.

Також Фокус повідомляв про ідеальний шкіряний образ з трендовим тренчем на весну 2022 від Кеті Перрі.