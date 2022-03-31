Зои Кравиц обвиняют в лицемерии из-за ее реакции на драку Уилла Смита на "Оскаре 2022"

Актриса Зои Кравиц осудила Уилла Смита из-за того, что тот заступился за супругу на церемонии награждения "Оскар" и ударил комика Криса Рока.

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После того, как на церемонии награждения премии "Оскар" Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року за неуместную шутку в адрес супруги актера, голливудские звезды разделились на два лагеря. Одни поддержали Смита, который заступился за возлюбленную, другие — осудили публичную агрессию. Среди тех, кто посчитал поступок актера неуместным, оказалась актриса Зои Кравиц. Она поделилась своей фотографией в соцсетях, сопроводив ее красноречивой подписью: "Вот фотография моего платья на шоу, где мы, видимо, теперь нападаем на людей на сцене", — написала Кравиц.

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Однако некоторые подписчики заподозрили актрису в лицемерии. В конце концов, когда-то Кравиц была влюблена в сына Уилла Смита, которому на тот момент было всего 14. А Зои, к слову, тогда было 24.

Кроме того, актрисе припомнили теснуют дружбу с дизайнером Александром Вэнгом, которого обвиняют в сексуальном насилии.

Как писал ранее Фокус, Уилл Смит извинился перед Крисом Роком за пощечину во время церемони. Тем не менее Киноакадемия США хочет лишить актера "Оскара" из-за его поступка.