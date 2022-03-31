Зої Кравіц звинувачують у лицемірстві через її реакцію на бійку Вілла Сміта на "Оскарі 2022"

Актриса Зої Кравіц засудила Вілла Сміта через те, що той заступився за дружину на церемонії нагородження "Оскар" та вдарив коміка Кріса Рока.

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Після того, як на церемонії нагородження премії "Оскар" Вілл Сміт дав ляпас коміку Крісу Року за недоречний жарт на адресу дружини актора, голлівудські зірки розділилися на два табори. Одні підтримали Сміта, який заступився за кохану, інші засудили публічну агресію. Серед тих, хто вважав вчинок актора недоречним, виявилася акторка Зої Кравіц. Вона поділилася своєю фотографією в соцмережах, додавши до неї красномовний підпис: "Ось фотографія моєї сукні на шоу, де ми, мабуть, тепер нападаємо на людей на сцені", — написала Кравіц.

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Проте деякі підписники запідозрили акторку в лицемірстві. Зрештою, колись Кравіц була закохана в сина Вілла Сміта, якому тоді було лише 14. А Зої, до речі, 24.

Крім того, акторці пригадали тісну дружбу з дизайнером Александром Вонгом, якого звинувачують у сексуальному насильстві.

Як писав раніше Фокус, Вілл Сміт вибачився перед Крісом Роком за ляпас під час церемонії. Проте Кіноакадемія США хоче позбавити актора "Оскара" через його вчинок.