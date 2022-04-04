Надя Дорофеева опубликовала видео с воспоминаниями

Певица вспомнила, какой была жизнь до начала войны.

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Украинская певица Надя Дорофеева поделилась в своем Instagram коротким роликом, в котором вспомнила моменты жизни до начала полномасштабной войны в Украине.

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Под песню погибшего в 2015 году украинского музыканта Кузьмы Скрябина "Старі фотографії" Дорофеева показала живописные кадры Украины, подписав видео словами "Украина мой дом".

[ + – ] Архивные кадры мирной Украины от Нади Дорофеевой

"А мрії розлетілися, як дим… Это сейчас. Это пока. Нам нужно выстоять и быть сильнее. Я верю в каждую и каждого, верю в ЗСУ. Знаю, что скоро мы вернемся в наши города и будем строить новую Украину, наш новый еще более красивый и крепкий дом… и по кусочкам будем заново собирать наши мечты. И создавать новые!" — подписала пост украинская артистка.

Тем временем, пока официальный муж Нади Владимир Дантес впервые публично прокомментировал их развод, который стал шокирующей новостью для их многомиллионной аудитории. Поскольку звездная пара была в официальном браке около 7 лет.

Также Фокус писал о новом перепетом хите певицы Jerry Heil, который нашел новое прочтение в 2022 году в словах "Сирена, отмена".