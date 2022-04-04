Надя Дорофеева опубликовала видео с воспоминаниями
Певица вспомнила, какой была жизнь до начала войны.
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Украинская певица Надя Дорофеева поделилась в своем Instagram коротким роликом, в котором вспомнила моменты жизни до начала полномасштабной войны в Украине.
Под песню погибшего в 2015 году украинского музыканта Кузьмы Скрябина "Старі фотографії" Дорофеева показала живописные кадры Украины, подписав видео словами "Украина мой дом".
"А мрії розлетілися, як дим… Это сейчас. Это пока. Нам нужно выстоять и быть сильнее. Я верю в каждую и каждого, верю в ЗСУ. Знаю, что скоро мы вернемся в наши города и будем строить новую Украину, наш новый еще более красивый и крепкий дом… и по кусочкам будем заново собирать наши мечты. И создавать новые!" — подписала пост украинская артистка.
Тем временем, пока официальный муж Нади Владимир Дантес впервые публично прокомментировал их развод, который стал шокирующей новостью для их многомиллионной аудитории. Поскольку звездная пара была в официальном браке около 7 лет.
Также Фокус писал о новом перепетом хите певицы Jerry Heil, который нашел новое прочтение в 2022 году в словах "Сирена, отмена".