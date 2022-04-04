Надя Дорофєєва опублікувала відео зі спогадами

Співачка згадала, яким було життя до початку війни.

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Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася у своєму Instagram коротким роликом, у якому згадала моменти життя до початку повномасштабної війни в Україні.

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Під пісню загиблого у 2015 році українського музиканта Кузьми Скрябіна "Старі фотографії" Дорофєєва показала мальовничі кадри України, підписавши відео словами "Україна мій дім".

[ + – ] Архівні кадри мирної України від Наді Дорофєєвої

"А мрії розлетілися, як дим… Це зараз. Це поки що. Нам треба вистояти і бути сильнішими. Я вірю в кожну і кожного, вірю в ЗСУ. Знаю, що скоро ми повернемося в наші міста і будемо будувати нову Україну, наш новий ще більш красивий і міцний будинок… і по кусочках заново збиратимемо наші мрії. І створюватимемо нові!" — підписала допис українська артистка.

Тим часом поки офіційний чоловік Наді Володимир Дантес вперше публічно прокоментував їхнє розлучення, яке стало шокуючою новиною для їхньої багатомільйонної аудиторії. Адже зіркова пара була офіційному шлюбі близько 7 років.

Також Фокус писав про новий переспіваний хіт співачки Jerry Heil, який знайшов нове прочитання у 2022 у словах "Сирена, отмєна".