MONATIK призвал россиян включить голову и выключить телевизор

На благотворительном концерте в Варшаве MONATIK исполнил новую песню "Молчунам", в которой обратился к россиянам, продолжающим молчать о войне в Украине, а Jerry Heil спела "Putin go home"

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MONATIK выступил на благотворительном концерте "Добрый вечер! Мы из Украины" в Варшаве (Польша). Артист исполнил новую авторскую песню "Молчунам", в которой призвал россиян, молчащих о войне, включить голову.

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"Ужасное время, когда есть люди, которые называют войну "специальной операцией". Когда еще есть люди, которые имеют миллионную аудиторию, но делают вид, что войны не существует или она их никоим образом не касается. Война провоцирует разные мысли и часто они превращаются в песни. Песня Молчунам именно о тех, кто не обращает внимания на то, что сейчас происходит", — сказал MONATIK во время концерта.

"И не надо нас спасать. Что за вздор? Включи голову — Выключи телевизор", — обратился MONATIK к россиянам.

Также на благотворительном концерте в Варшаве выступили Jerry Heil с песней "Putin go home", Alina Pash, Сергей Бабкин и украинские комики.

Отметим, что около одного миллион грн, который удалось собрать украинским артистам в Варшаве, направят в фонд Маши Ефросининой для помощи украинским беженцам.

Как писал ранее Фокус, Jerry Heil на благотворительном концерте в Польше перепела свой известный трек "Охрана, отмена", заменив слова припева на "сирена, отмена".