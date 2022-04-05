MONATIK закликав росіян увімкнути голову та вимкнути телевізор

На благодійному концерті у Варшаві MONATIK виконав нову пісню "Молчунам", в якій звернувся до росіян, які продовжують мовчати про війну в Україні, а Jerry Heil заспівала "Putin go home".

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MONATIK виступив на благодійному концерті "Доброго вечора! Ми з України" у Варшаві (Польща). Артист виконав нову авторську пісню "Молчунам", у якій закликав росіян, що мовчать про війну, ввімкнути голову.

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"Жахливий час, коли є люди, які називають війну "спеціальною операцією". Коли ще є люди, які мають мільйонну аудиторію, але вдають, що війни не існує або вона їх аж ніяк не стосується. Війна провокує різні думки і часто вони перетворюються на пісні. Пісня Молчунам саме про тих, хто не звертає уваги на те, що зараз відбувається", — сказав MONATIK під час концерту.

"І не треба нас рятувати. Що за нісенітниця? Увімкни голову — Вимкни телевізор", — звернувся MONATIK до росіян.

Також на благодійному концерті у Варшаві виступили Jerry Heil із піснею "Putin go home", Alina Pash, Сергій Бабкін та українські коміки.

Зазначимо, що майже один мільйон гривень, який вдалося зібрати українським артистам у Варшаві, спрямують до фонду Маші Єфросініної для допомоги українським біженцям.

Як писав раніше Фокус, Jerry Heil на благодійному концерті в Польщі переспівала свій відомий трек "Охрана, отмєна", замінивши слова приспіву на "сирена, отмєна".