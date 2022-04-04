Картину Эдгара Дега "Русские танцовщицы" переименовали в "Украинских танцовщиц"
Название картины давно вызвало дискуссии.
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Картине французского художника Эдгара Дега "Русские танцовщицы" в столице Великобритании дали новое название. Об этом сообщает The Guardian.
Лондонская национальная галерея теперь имеет в своем фонде новую-старую картину под названием "Украинские танцовщицы" Эдгара Дега.
Как отмечает издание, это только начало процесса переосмысления "ленивых" интерпретаций или неправильного определения украинского искусства и наследия, тотальной маркировки его как русского.
После многочисленных обращений украинцев в социальных сетях сотрудники галереи сообщили, что изменили название картины французского художника Дега, поскольку изображены девушки, с желтыми, синими и красными лентами в волосах, то есть в явной украинской одежде, давно вызвали дискуссии.
В частности, украинская художница Мариам Найем сообщила об этом на своей странице в Facebook.
"Узнала, что подобные картины Дега есть еще в Национальной Галерее в Лондоне и в МЭТ. Проверила каждый: везде одна и та же ошибка "Russian Dancers". Написала каждому музею и попросила исправить ошибку ... Вывод: Наш голос сейчас слышно. Говорите, кричите, пишите, рисуйте!" — написала женщина об украинской "микропобеде".
Напомним, Минкульт Украины призвал немедленно прекратить культурное сотрудничество с Россией.