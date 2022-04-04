Картину Едґара Деґа "Російські танцівниці" перейменували на "Українських танцівниць"

Назва картини давно викликала дискусії.

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Картині французького художника Едґара Деґа "Російські танцівниці" у столиці Великобританії дали нову назву. Про це повідомляє The Guardian.

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Лондонська національна галерея тепер має у своєму фонді нову-стару картину під назвою "Українські танцівниці" Едґара Деґа.

[ + – ] "Українські танцівниці" Едґара Деґа. Фото: The Guardian Фото: The Guardian

Як зазначає видання, це лише початок процесу переосмислення "ледачих" інтерпретацій чи неправильного визначення українського мистецтва та спадщини, тотального маркування його як російського.

Після численних звернень українців у соціальних мережах співробітники галереї повідомили, що змінили назву картини французького художника Едґара Деґа, оскільки зображені дівчата, з жовтими, синіми та червоними стрічками у волоссі, тобто в явному українському одязі, давно викликали дискусії.

Зокрема, українська художниця Маріам Наєм повідомила про це на своїй сторінці у Facebook.

[ + – ] Пост Маріам Наєм про "мікроперемогу" українців на культурному фронті

"Дізналася, що подібні картини Деґа є ще в Національній Галереї в Лондоні та в МЕТ. Перевірила кожен: скрізь одна й та сама помилка "Russian Dancers". Написала кожному музею і попросила виправити помилку… Висновок: Наш голос зараз чутно. Говоріть, кричіть, пишіть, малюйте! — написала жінка про українську "мікроперемогу".

Нагадаємо, Мінкульт України закликало негайно припинити культурну співпрацю з Росією.