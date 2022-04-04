Картину Едґара Деґа "Російські танцівниці" перейменували на "Українських танцівниць"
Назва картини давно викликала дискусії.
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Картині французького художника Едґара Деґа "Російські танцівниці" у столиці Великобританії дали нову назву. Про це повідомляє The Guardian.
Лондонська національна галерея тепер має у своєму фонді нову-стару картину під назвою "Українські танцівниці" Едґара Деґа.
Як зазначає видання, це лише початок процесу переосмислення "ледачих" інтерпретацій чи неправильного визначення українського мистецтва та спадщини, тотального маркування його як російського.
Після численних звернень українців у соціальних мережах співробітники галереї повідомили, що змінили назву картини французького художника Едґара Деґа, оскільки зображені дівчата, з жовтими, синіми та червоними стрічками у волоссі, тобто в явному українському одязі, давно викликали дискусії.
Зокрема, українська художниця Маріам Наєм повідомила про це на своїй сторінці у Facebook.
"Дізналася, що подібні картини Деґа є ще в Національній Галереї в Лондоні та в МЕТ. Перевірила кожен: скрізь одна й та сама помилка "Russian Dancers". Написала кожному музею і попросила виправити помилку… Висновок: Наш голос зараз чутно. Говоріть, кричіть, пишіть, малюйте! — написала жінка про українську "мікроперемогу".
Нагадаємо, Мінкульт України закликало негайно припинити культурну співпрацю з Росією.