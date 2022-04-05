Благовещение 2022. Что можно и чего нельзя делать в этот день

Благовещение каждый год отмечается 7 апреля по григорианскому календарю

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7 апреля православные христиане будут отмечать большой церковный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. Как и любой другой, этот праздник сопровождают множество примет и обрядов. А женщины молятся о счастье для своей семьи детей.

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События Благовещения описаны единственным евангелистом — апостолом Лукой. В своем Евангелии он пишет, что в шестой месяц после зачатия праведной Елизаветой святого Иоанна Предтечи архангел Гавриил явился Деве Марии в Назарете и возвестил ей о том, что она родит Спасителя.

"Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца", — гласит Евангелие от Луки.

Благовещение – один из 12 больших церковных праздников, который отмечается христианами наряду с Пасхой и Рождеством. Еще Благовещение в народе называют третьим Сретением — после праздника Сретения и Сорока мучеников. Считается, что в этот день зима окончательно сдает позиции и наступает весна.

Символами этого праздника являются голубой цвет, как цвет покрывала Богородицы, белые лилии, а также белые голуби, которые символизируют явление Святого Духа, а также непорочность Девы Марии.

А еще Благовещение всегда было женским праздником: в этот день девушки и женщины молились Пресвятой Богородице о счастливой судьбе для своих семей и своих детей.

Благовещение: что нельзя делать

В Благовещение, как и в любой другой большой церковный праздник, не следует заниматься тяжелым трудом или выполнять домашнюю работу;

Не рекомендуется шить, вязать и даже готовить. Так что праздничный стол лучше подготовить заранее;

Не рекомендуется покидать дом, отправляясь в путешествие. Лучше этот день провести с семьей и посетить церковную службу;

Нельзя работать на земле или подрезать деревья. Считается, что именно в этот день Господь и Богородица благословляют все растущее, и растения идут в рост и начинают зеленеть.

В Благовещение не следует одалживать что-либо или давать в долг. Причем касается это не только денег, но и всего остального. Наши предки в этот день не делились даже огнем и солью, считается, что это принесет неудачу в делах. А также нельзя надевать новую одежду. Считалось, что, одеваясь в старое, верующие демонстрирую смирение. А новая одежда, надетая на Благовещение, носиться не будет и быстро порвется.

Благовещение: что можно и нужно делать

В этот день обязательно нужно посетить праздничное церковное богослужение — особенно важно сделать это девушкам и женщинам;

В народе верят, что в этот день все живое пробуждается от зимней спячки, так что в селах выносили ульи на улицу и выпускали птиц;

Также в этот день начинали собирать первые лекарственные травы;

На Благовещение ослабляется пост: верующие могут есть рыбные блюда и употреблять спиртное, но в меру;

В этот день нужно было избавиться от старых вещей, бросив их в костер. Дома и домашних животных окуривали дымом.

Много запретов и обрядов связано именно с женскими обычаями. В этот праздник, по народным обычаям, "птица гнезда не вьет, девка косу не плетет". Считалось, что не следует много работать, а также стричь и красить волосы. А еще на Благовещение принято печь "жаворонков", сладкие булочки в форме птичек, чтобы призывать птиц из теплых краев.

Народные приметы на Благовещение

Если на Благовещение ударит мороз – осенью будет много грибов;

Если идет дождь – будет урожай ржи;

Если поднялся сильный ветер, а потом опустился туман – год будет урожайным;

Гроза на Благовещенье – к теплому лету и урожаю орехов;

Если на Благовещение ласточки еще не прилетели, весна будет холодной;

Если на Благовещение еще лежит снег, то весна будет поздней и холодной.

Ранее Фокус напоминал, какие блюда лучше поставить на стол, празднуя Благовещение Пресвятой Богородицы. Не смотря на строгих пост, есть некоторые послабления и верующие могут себя побаловать изысканными блюдами из рыбы.