Благовіщення 2022. Що можна та чого не можна робити цього дня

Благовіщення щороку відзначається 7 квітня за григоріанським календарем

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7 квітня православні християни відзначатимуть велике церковне свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Як і будь-яке інше, це свято супроводжують безліч прикмет і обрядів. А жінки моляться за щастя для своєї сім'ї дітей.

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Події Благовіщення описані єдиним євангелістом — апостолом Лукою. У своєму Євангелії він пише, що в шостий місяць після зачаття праведною Єлизаветою святого Іоанна Предтечі архангел Гавриїл явився Діві Марії в Назареті та сповістив їй про те, що вона народить Спасителя.

"Ангел, увійшовши до Неї, сказав: Радуйся, Благодатна! Господь із Тобою; благословенна Ти між жінками, Марія, бо Ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш в утробі, і народиш Сина, і даси Йому ймення Ісус: Він буде великий, і наречеться Сином Всевишнього, і дасть Йому Господь Бог престол Давида, батька Його, і буде царювати над домом Якова на віки, і Царству Його не буде кінця", — говорить Євангеліє від Луки.

Благовіщення – одне з 12 великих церковних свят, яке відзначається християнами поряд із Великоднем і Різдвом. Ще Благовіщення в народі називають третім Стрітенням — після свята Стрітення та Сорока мучеників. Вважається, що в цей день зима остаточно здає позиції, і настає весна.

Символами цього свята є блакитний колір, як колір покривала Богородиці, білі лілії, а також білі голуби, що символізують явлення Святого Духа, а також непорочність Діви Марії.

А ще Благовіщення завжди було жіночим святом: цього дня дівчата та жінки молилися Пресвятій Богородиці про щасливу долю для своїх сімей і дітей.

Благовіщення: що не можна робити

У Благовіщення, як і будь-яке інше велике церковне свято, не слід займатися важкою працею або виконувати домашню роботу;

Не рекомендується шити, в'язати та навіть готувати. Отже, святковий стіл краще підготувати заздалегідь;

Не рекомендується залишати будинок, вирушаючи в подорож. Краще цей день провести зі сім'єю та відвідати церковну службу;

Не можна працювати на землі чи підрізати дерева. Вважається, що саме в цей день Господь і Богородиця благословляють усе, що росте, і рослини йдуть на зріст і починають зеленіти.

У Благовіщення не слід позичати комусь чи в когось, причому це стосується не лише грошей, а й усього іншого. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. А також не можна одягати новий одяг. Вважалося, що, одягаючись у старе, віряни демонструють смирення. А новий одяг, одягнений на Благовіщення, носитись не буде та швидко порветься.

Благовіщення: що можна і треба робити

Цього дня обов'язково потрібно відвідати святкове церковне богослужіння – особливо важливо зробити це дівчатам і жінкам;

У народі вірять, що в цей день усе живе прокидається від зимової сплячки, тож у селах виносили вулики на вулицю та випускали птахів;

Також у цей день починали збирати перші лікарські трави;

На Благовіщення послаблюється піст: віряни можуть їсти рибні страви та вживати спиртне, але в міру;

Цього дня треба було позбутися старих речей, кинувши їх у багаття. Вдома і домашніх тварин обкурювали димом.

Багато заборон і обрядів пов'язано саме з жіночими звичаями. У це свято, за народними звичаями, "птах гнізда не в'є, дівка косу не плете". Вважалося, що не слід багато працювати, а також стригти і фарбувати волосся. А ще на Благовіщення прийнято пекти "жайворонків", солодкі булочки у формі пташок, щоб закликати птахів із теплих країв.

Народні прикмети на Благовіщення

Якщо на Благовіщення вдарить мороз, то восени буде багато грибів;

Якщо йтиме дощ — буде врожай жита;

Якщо здійнявся сильний вітер, а потім опустився туман – рік буде врожайним;

Гроза на Благовіщення – до теплого літа та врожаю горіхів;

Якщо на Благовіщення ластівки ще не прилетіли, весна буде холодною;

Якщо на Благовіщення ще лежить сніг, то весна буде пізня та холодна.

Раніше Фокус нагадував, які страви краще поставити на стіл, святкуючи Благовіщення Пресвятої Богородиці. Не дивлячись на суворий піст, є деякі послаблення, і віряни можуть побалувати себе вишуканими стравами з риби.