Внучка Байдена устроит свадебный прием в Белом доме

Торжество запланировано на 19 ноября этого года. Свадебный прием своей внучки оплатят Джо и Джилл Байдены.

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28-летняя Наоми Байден, старшая внучка американского президента Джо Байден, и ее 24-летний жених Питер Нил, которые обручились в сентябре прошлого года, устроят свадебную церемонию этой осенью в Белом доме. Об этом сама невеста написала на своей странице в Twitter.

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"Мы с Питером бесконечно благодарны моим Нане и Попу (Джилл и Джон Байдены) за возможность отпраздновать нашу свадьбу в Белом доме. Нам не терпится официально заявить о наших обязательствах друг перед другом и за то, что нас ждет впереди", – говорится в публикации.

Фото: Скриншот

Директор по коммуникациям Восточного крыла Белого дома Элизабет Александр уточнила:

"Президент и первая леди проведут свадебный прием для своей внучки Наоми Байден и ее жениха Питера Нила в Белом доме 19 ноября 2022 года".

Где именно состоится собственно церемония бракосочетания, пока неизвестно. Поскольку Байдены – католики, венчание в церкви весьма вероятно.

По данным East Wing, семья Байдена оплатит прием. Детали все еще находятся на стадии планирования.

"Президентская чета, пара и их родители все еще находятся на стадии планирования всех свадебных торжеств и с нетерпением ждут возможности объявить подробности в ближайшие месяцы", — заявил представитель Джилл Байден Майкл ЛаРоса в комментарии DailyMail.com.

[ + – ] Cемейство Байденов Фото: Twitter/Dr. Jill Biden

"В соответствии с другими частными мероприятиями, организованными президентской парой, и в соответствии с традициями предыдущих свадебных торжеств в Белом доме при предыдущих администрациях, семья Байденов будет платить за свадебные мероприятия, которые проходят там", – отметил он.

Наоми – дочь сына президента Хантера Байдена и его бывшей жены Кэтлин Буле. Она юрист из Вашингтона, округ Колумбия. Питер учится на последнем курсе юридического факультета Пенсильванского университета.

Пара встречалась около четырех лет после знакомства в Нью-Йорке, где общий друг устроил им свидание.

Предложение возлюбленной Питер сделал предложение рядом с домом своего детства в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, подарив ей кольцо, принадлежавшее его бабушке.

[ + – ] Питер Нил и Наоми Байден

Последняя свадьба состоялась в Белом доме 19 октября 2013 года, когда фотограф президента США Барака Обамы Пит Соуза женился на Патти Лиз в Розовом саду. Сам президент тоже присутствовал на церемонии.

Одной из самых известных свадеб Белого дома стало бракосочетание дочери президента Ричарда Никсоа Триши, которая вышла замуж за Эда Кокса в Розовом саду 12 июня 1971 года.

Напомним, , что пришлось пережить Джо Байдену на пути к президентству, а также писали о трагедиях, постигших его.