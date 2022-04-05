Онучка Байдена влаштує весільний прийом у Білому домі

Урочистість запланована на 19 листопада цього року. Весільний прийом своєї онуки оплатять Джо та Джилл Байдени.

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28-річна Наомі Байден, старша онука американського президента Джо Байден, та її 24-річний наречений Пітер Ніл, які побралися у вересні минулого року, влаштують весільну церемонію цієї осені в Білому домі. Про це сама наречена написала на своїй сторінці у Twitter.

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"Ми з Пітером нескінченно вдячні моїм Нані та Попу (Джилл і Джон Байдени) за можливість відсвяткувати наше весілля в Білому домі. Нам не терпиться офіційно заявити про наші зобов'язання один перед одним і за те, що нас чекає попереду", — йдеться у публікації.

Фото: Скриншот

Директорка з комунікацій Східного крила Білого дому Елізабет Олександр уточнила:

"Президент і перша леді проведуть весільний прийом для своєї онуки Наомі Байден та її нареченого Пітера Ніла в Білому домі 19 листопада 2022 року".

Де саме відбудеться власне церемонія одруження, наразі невідомо. Оскільки Байдени — католики, вінчання в церкві є досить ймовірним.

За даними East Wing, сім'я Байдена сплатить за прийом. Деталі все ще перебувають на стадії планування.

"Президентське подружжя, пара та їхні батьки все ще перебувають на стадії планування всіх весільних урочистостей і з нетерпінням чекають на можливість оголосити подробиці найближчими місяцями", — заявив представник Джилл Байден Майкл ЛаРоса в коментарі DailyMail.com.

[ + – ] Сімейство Байденів Фото: Twitter/Dr. Jill Biden

"Відповідно до інших приватних заходів, організованих президентською парою, та відповідно до традицій попередніх весільних урочистостей у Білому домі за попередніх адміністрацій, сім'я Байденів платитиме за весільні заходи, які відбуваються там", — зазначив він.

Наомі — дочка сина президента Гантера Байдена та його колишньої дружини Кетлін Буле. Вона юристка з Вашингтона, округ Колумбія. Пітер навчається на останньому курсі юридичного факультету Пенсільванського університету.

Пара зустрічалася приблизно чотири роки після знайомства в Нью-Йорку, де спільний друг влаштував побачення.

Пропозицію коханій Пітер зробив пропозицію поруч із будинком свого дитинства в Джексон-Хоул, штат Вайомінг, подарувавши їй каблучку, яка належала його бабусі.

[ + – ] Пітер Ніл і Наомі Байден

Останнє весілля відбулося у Білому домі 19 жовтня 2013 року, коли фотограф президента США Барака Обами Піт Соуза одружився з Патті Ліз у Рожевому саду. Сам президент також був присутній на церемонії.

Одним із найвідоміших весіль Білого дому стало одруження дочки президента Річарда Ніксоа Тріші, яка вийшла заміж за Еда Кокса в Рожевому саду 12 червня 1971 року.

Нагадаємо, що довелося пережити Джо Байдену на шляху до президентства, а також писали про трагедії, що спіткали його.