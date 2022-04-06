Мила Кунис призналась, почему никогда не разговаривала на украинском языке

С началом войны в Украине актриса переосмыслила то, насколько важно знать родной язык.

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38-летняя американская актриса Мила Кунис, которая родилась в Черновцах и прожила там до семи лет, призналась, что не говорит на родном языке, и объяснила причину этого. Об этом она рассказала в программе CNN "Кто разговаривает с Крисом Уоллесом", появившись в эфире вместе с мужем Эштоном Катчером.

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"Я не говорю по-украински. Когда я выросла в Украине, она все еще находилась под эгидой СССР, поэтому я говорила по-русски, как и все мы. Так что мои дети понимают русский язык. Я говорю по-русски со своими родителями… Я подумала: "Хорошо знать еще один язык". Это все, о чем я как бы продолжала думать, хорошо ли знать другой язык. Но я никогда не думала, что культурное общение важно для того, откуда они родом. Это никогда не приходило мне в голову, пока это не произошло", – призналась актриса, имея в виду вторжение ВС РФ.

По ее словам, после 24 февраля все кардинально изменилось:

"Казалось, что за одну ночь мы оба повернулись к нашим детям и сказали: "Вы наполовину украинцы, наполовину американцы". Это моментально вошло в моду, и они такие: "Да, мы понимаем, мама". Но в конечном счете невероятно важно знать, откуда ты родом. Это красиво, удивительно иметь несколько культур. Мы не должны быть одинаковыми. Мы не должны все думать одинаково… Мы очень быстро напомнили нашим детям, что они наполовину украинцы".

Знаменитость и ранее заявляла, что она не забывает о том, откуда родом:

"Я родилась в Черновцах, Украина, в 1983 году. Я приехала в Америку в 1991 году. Я всегда считала себя американкой. Гордой американкой. Я люблю все, что эта страна сделала для меня и моей семьи. Но сегодня я как никогда гордилась тем, что я украинка. События, которые развернулись в Украине, разрушительны. В этом мире нет места таким несправедливым нападениям на человечество".

Мила Кунис и Эштон Катчер организовали сбор денег для помощи украинцам, пострадавшим в этой войне, собрав около $35 млн помощи украинцам.

"Я горжусь тем, что я украинка", – сказала Мила в онлайн-беседе с президентом Зеленским. Она отметила, что к сбору средств присоединились более 68 тысяч людей, а сама актриса вместе с мужем передали три миллиона долларов.