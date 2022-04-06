Міла Куніс зізналася, чому ніколи не розмовляла українською мовою

З початком війни в Україні акторка переосмислила те, наскільки важливо знати рідну мову.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

38-річна американська актриса Міла Куніс, яка народилася в Чернівцях і прожила там до семи років, зізналася, що не говорить рідною мовою, та пояснила причину цього. Про це вона розповіла у програмі CNN "Хто розмовляє з Крісом Воллесом", з'явившись в ефірі разом із чоловіком Ештоном Кутчером.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Я не говорю українською. Коли я виросла в Україні, вона все ще перебувала під егідою СРСР, тому я говорила російською, як і всі ми. Так що мої діти розуміють російську мову. Я говорю російською зі своїми батьками ... Я подумала: "Добре знати ще одну мову". Це все, про що я ніби продовжувала думати, чи добре знати іншу мову. Але я ніколи не думала, що культурне спілкування важливе для того, звідки вони родом. Це ніколи не приходило мені на думку, поки це не сталося", — зізналася актриса, маючи на увазі вторгнення ЗС РФ.

За її словами, після 24 лютого все кардинально змінилося:

"Здавалося, що за одну ніч ми обоє повернулися до наших дітей і сказали: "Ви наполовину українці, наполовину американці". Це миттєво ввійшло в моду, і вони такі: "Так, ми розуміємо, мамо". Але зрештою неймовірно важливо знати, звідки ти родом. Це красиво, дивовижно мати кілька культур. Ми не повинні бути однаковими. Ми не повинні всі думати однаково... Ми дуже швидко нагадали нашим дітям, що вони наполовину українці".

Знаменитість і раніше заявляла, що вона не забуває про те, звідки родом:

"Я народилася в Чернівцях, Україна, 1983 року. Я приїхала до Америки в 1991 році. Я завжди вважала себе американкою. Гордою американкою. Я люблю все, що ця країна зробила для мене та моєї родини. Але сьогодні я як ніколи пишалася тим, що я українка. Події, які розгорнулися в Україні, є руйнівними. В цьому світі немає місця таким несправедливим нападам на людство".

Міла Куніс та Ештон Кутчер організували збір грошей для допомоги українцям, які постраждали в цій війні, зібравши близько $35 млн.

"Я пишаюся тим, що я українка", — сказала Міла в онлайн-розмові з президентом Зеленським. Вона зазначила, що до збору коштів приєдналося понад 68 тисяч людей, а сама акторка разом із чоловіком передали три мільйони доларів.