Меган Маркл решила присвоить себе слово, которому более 470 лет

Слово Аrchetypes вошло в английский язык примерно в 1540-х годах и имеет латинское и греческое происхождение.

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Жена принца Гарри Меган Маркл пытается зарегистрировать торговую марку под названием Аrchetypes (архетипы) для своего подкаста на Spotify, сообщает The Mirror.

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В прошлом месяце герцогиня Сассекская от имени компании Archewell Audio подала заявку на использование этого слова в Ведомство США по патентам и товарным знакам. Оно созвучно с именем ее сына Арчи, и бывшая актриса хочет сделать это слово авторской собственностью.

Слово "архетип" впервые вошло в английский язык примерно в 1540-х годах и имеет латинское и греческое происхождение. Однако Меган хочет "присвоить" слово, которое используется "в областях культурного отношения к женщинам и стереотипов, с которыми сталкиваются женщины", – и включает длинный список товаров и услуг. В этот перечень вошли подкасты, телевизионные программы, DVD, компакт-диски и развлекательные сервисы, транслируемые через спутниковое и кабельное телевидение, а также глобальные компьютерные сети, Интернет, беспроводные устройства, мобильные приложения, телевизионные приставки, веб-трансляции и потоковое телевидение и мультимедиа.

Однако эксперты уверены, что Меган может столкнуться с проблемами со стороны многих других компаний, которые уже используют слово Аrchetypes. Например, в США уже есть фирма, которая производит чистящие средства и средства по уходу за кожей.

Подкаст Аrchetypes Маркл планирует запустить уже этим летом. В эфире она будет беседовать с историками, экспертами и женщинами на тему шаблонов, стереотипов и тому подобное. В тизер-трейлере герцогиня сообщила, что ее проект создан, чтобы "анализировать, исследовать и ниспровергать ярлыки, которые пытаются сдерживать женщин" посредством разговоров с другими женщинами.

С тех пор как Гарри и Меган заключили выгодную сделку со Spotify на $25 млн, прошло уже полтора года, однако до сих пор не было произведено практически ничего из запланированного контента, кроме одного выпуска и одного трейлера. Но даже этот выпуск вышел после разразившегося скандала.

Общественный резонанс и недовольство привели к тому, что Гарри и Меган решили все же в дальнейшем соблюсти условия контракта и обеспечить наполнение подкаста.